新冠疫苗｜林鄭：逾16萬市民已接種　促局方研究再開放接種組群

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-13 14:52

本港新冠疫苗接種計劃展開逾半個月，出現4宗懷疑接種科興疫苗後死亡個案。特首林鄭月娥今（13日）在Facebook發文指，截至昨晚，超過16萬名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上香港居民的2.5%。她稱，特區政府在疫苗接種計劃上可說是「萬事俱備」，只需市民的支持和參與，令全港接種率達致理想水平。 林鄭又說，明白近日數宗嚴重個案的報道令市民多了猶豫，但多位醫學專家已指出嚴重個案與疫苗接種無直接關係，並重申「打針」的好處遠遠比「唔打針」好。

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引梁卓偉說法：要等到2023年才能完成全民接種疫苗

林鄭說，截至昨晚，累計約162,100名市民已接種第一劑疫苗，佔16歲或以上香港居民的2.5%，「難怪港大醫學院院長梁卓偉教授今早在電台上説，以此速度，香港要等到2023年才能完成全民接種疫苗！」

她指，反觀疫苖接種率已超越人口50%的以色列，今天已解除不少社交距離措施，市民甚至上街慶祝；而有超過2千萬人已接種的英國亦逐步恢復上班上學，並預計於今年6月底可以完全「解封」。她提到，其他地方都在談論「疫苖護照」開放通行，或讓已接種疫苗的入境人士可以減免檢疫隔離的限制，反問「這些逐步恢復正常生活的可能性，不正是大家所盼望的嗎？」

林鄭表示，特區政府預購了足夠兩倍市民使用的疫苗，「現在可以説是『萬事俱備』，只需市民的支持和參與。(林鄭Facebook)

林鄭：港府「萬事俱備」 已要求局方研究再開放接種組群

林鄭表示，相對於世界不少地方，香港是幸福和幸運的，特區政府預購了足夠兩倍市民使用的疫苗、夥拍私家醫院和診所為市民免費接種丶動員數以千計的醫護人員和不同職系的公務員在各區設立社區疫苗接種中心丶設立専家組密切監察市民接種後的異常反應事件，並成立了10億元的保障基金等，「現在可以説是『萬事俱備』，只需市民的支持和參與，一齊令全港接種率達致一個理想水平。」

她又指，為了用好疫苗存貨，她已要求負責統籌接種計劃的公務員事務局局長研究再開放可合資格接種的組群，以滿足有需要率先「打針」的巿民訴求。