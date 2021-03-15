選舉改制｜陳茂波出席座談會後有感悟：須堅定不移執行好人大決定

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-15 21:31

被視為下任特首熱門的財務司司長陳茂波今天（15日）發表網誌，指自己出席了由全國人大法工委、基本法委員會 、港澳辦及中聯辦就完善香港選舉制度舉辦的座談會。他在文章分享對座談會的五點感悟。 陳茂波指，中央就《港區國安法》立法和完善選舉制度，也是「為香港好」，特區官員須團結一致、堅定不移、無畏無懼執行好人大決定，並全力推動行政機關與立法機關的良性互動，提升管治能力，努力改善市民的生活質素，把香港建設得更好。

陳茂波：完善選舉制度是為香港好

陳茂波認為，中央對香港非常重視和關心、對全面貫徹落實「一國兩制」這方針的決心非常堅定。國家最高立法機關全國人大連續兩年為香港事務籌謀，去年為香港進行國家安全立法後，今年又為完善香港的選舉制度議決修法。陳茂波指，中央就《港區國安法》立法和完善選舉制度，也是「為香港好」。

他解釋，過去幾年出現社會亂象，從「違法佔中」到暴力衝擊、「攬炒」，甚至游說外國對香港和國家進行制裁，形容「這些行徑可謂愈來愈離譜」，迫使中央出手處理，「這已經不是政治內耗與空轉那麼簡單，而是危及香港以至國家的安全，損害香港市民以及全國人民的利益，迫使中央必須出手處理。」

陳茂波認為，全國人大透過「決定+修法」，是為「愛國者治港」提供堅實的法律和制度保障以及有效的支持，又認為完善選舉制度讓香港特區的管治更有效，讓特區政府更有能力及空間處理積累已久的深層次問題、改善市民的生活，推動香港社會及經濟的可持續發展。

他提到，座談會上討論修法細節時，與會者就一些具體問題持有不同看法，這是開放多元的香港社會所常見的，「但考慮到過往幾年香港的社會亂象，以及國際政治格局大變的牽引，我們必須要有大局意識、要團結、認清目標，往正確的方向堅定前行，這是參與管治者的責任。具體細節上的分歧，一定可以通過溝通協商來解決。」

對西方國家近日批評人大決定，陳茂波形容是意料中事，稱中國特色社會主義市場經濟體制，以至「一國兩制」下的香港成功故事，對西方社會來說，與他們的固有觀念不同，「國家過去幾十年不平凡的發展道路，香港一直以來的發展軌跡，告訴我們應該對自身的制度優勢有自信。我們必須團結一致、堅定不移、無畏無懼的將人大的決定執行好；全力推動行政機關與立法機關的良性互動，提升管治能力，努力改善市民的生活質素，把香港建設得更好。」