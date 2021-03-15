選舉改制︱吳秋北倡「522」極辣方案　大增勞工代表減商界佔比

撰文： 林劍 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-15 13:46

中央有關部門今天（15日）起一連三日在香港灣仔會展舉行專題座談會，國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇等中央官員來港出席，就全國人大通過改革選舉制度的決定作出講解，聽取意見。 有份出席的港區人大代表、工聯會會長吳秋北在會後向記者表示，在會上提出日後立法會應採取「522」的分布，即選委會50席、地區和功能界別各20席。他認為，商界過往在立法會議席佔比過大，日後應在選委會上大幅增加勞工界代表，循此選委會選出的立法會，可更有效反映打工仔的聲音，體現均衡參與。

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

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吳秋北：「522」方案更體現均衡參與

吳秋北表示，中聯辦主任駱惠寧在會上聽意見為主，自己在會上反映了勞工界關注。他指，現時全港有380萬打工仔，勞工界代表在選委會內應有更大影響力，過往他們是弱勢，未來應該擴大比例，選委會才會有更大代表性。

立法會方面，他認為日後比例應更體現到均衡參與的原則，令香港整體利益得到照顧，而非只被某些界別掌控，走向極端。吳秋北指，自己提出的方案為「50-20-20」，即選委會佔50席，直選和功能團體各佔20。

他提到，現時立法會功能界別代表中，勞工界只有3席，遠少於工商界，一些如金融、飲食、保險界等等都是僱主代表，親商界利益，足足佔十多席，基層聲音未能充分反映。另外，他提到現時涉及區議會6個立法會議席、117個選委席位應該全部取消，因為現屆區議會中有人勾結外國勢力、反國安法，不能再容讓他們搞破壞，區議會亦應回復原本的功能。

指參選立法會應需5界別提名

至於日後參選立法會是否需要拿齊5個選委界別的提名，吳秋北指，人大決定中列明特首候選人須在每界別取得15張提名票，原則上認為立法會方面也可要求取得5界別提名，但具體數字可再商量。他認為，每界別都取得一定提名，可充分體現候選人照顧各方面利益。被問到如果有民主派人士索取提名會否答應，吳秋北指無論什麼派別，只要是有心服務社會、愛國愛港，都會考慮提名，不存在民主派、非民主派的看法。

民建聯主席李慧琼表示，她在會上提到立法會過去未有做好自身功能，近幾年的議會文化劣質，議會延伸街頭暴力，令香港「一國兩制」面對困境。她認為，新的選舉制度有利於本港發展優質民主，令「一國兩制」行穩至遠。

李慧琼又指，應選岀德才兼備的愛國者進入立法會和管治架構，並為愛國者進行培訓，儲備足夠政治人才，應對複雜的社會問題，解決香港的深層次矛盾。

對於立法會具體議席分布，李慧琼稱會上未有提及修改選舉制度的具體內容。她相信人大常委會將盡快完成審議工作，同時立法會會努力令本地立法盡快完成，確保未來選舉順利進行。

▼中聯辦主任駱惠寧、人大法工委副主任張勇座談▼

葉劉淑儀：當選人質素比數目重要

新民黨主席葉劉淑儀指，全國人大法工委副主任張勇表示中央希望多聽不同意見，讓日後修例工作做得更好。她個人認為回歸二十多年年來，民主發展有如一場實驗，過程中發現直選議席愈多，議會就愈亂，有極端分子影響政府施政，社會深層次問題難以解決。她認為，選出議員的質素比數目更重要，又認為相信無論什麼制度，香港是多元社會，都一定有不同意見，世界上任何地方的政府都會檢討選舉制度。

葉劉又指，既然人大副委員長王晨已提到，選委會將選出「較大比例」立法會議員，個人認為不會是「333」方案，她希望日後選委會界別能補現時立法會的不足，並希望日後立法會能夠年青化、知識化、專業化。

有關選舉資格審查委員會，葉劉表示會上也有人討論到，大多意見認為應由中立、專業的人擔任，相信最終委員會人數不會太多。

行會成員湯家驊。（張浩維攝）

湯家驊倡保留一定區會選委 審查委員會應設上訴機制

行政會議成員、民主思路創辦人湯家驊表示，在會上發表3項建議，包括保留某一數目的區議會選委議席，例如由18區區議會選出兩名代表參與。

就立法會議席具體分佈，湯家驊認為，三大界別應各佔30席，不要讓人有錯覺某界別特別重要。對於人大常委譚耀宗指資格審查委員會不容司法覆核，他稱委員會代替選舉主任審查候選人的工作，理應設同樣上訴機制，不希望有特別安排，不可覆核有關決定。他認為委員會應由具廣泛代表性和公信力人士擔任。

被問到民主思路會否派員參選，湯家驊稱，現時選舉制度未完全岀台，會視乎細黨有否成功岀選空間，強調暫時未有任何計劃。