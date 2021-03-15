選舉改制︱譚惠珠：審查委員會不易受司法覆核　事實、真理可制衡

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-15 12:18

全國人大上周通過修改香港選舉制度的決定，包括設立資格審查委員會審查選舉委員會委員、行政長官和立法會議員候選人的資格；立法會增至90席，新增由選委會選舉產生的議席，而參選立法會人士須取得選委會提名。 基本法委員會副主任譚惠珠今（15日）在港台節目《千禧年代》中表示，香港實行普選要「兩條腿走路」，在推進民主進程的同時，要補足對「愛國愛港」的理解。她強調，《基本法》中最終達至普選行政長官的目標沒有改變。 至於候選人資格審查委員會組成，譚惠珠指不是行政機關，其決定不容易被司法覆核；問及有什麼可制衡委員會決定，譚惠珠回應說：「事實、真理咪制衡到佢。」

譚惠珠：普選特首最終目標無改變

譚惠珠說，中央及特區政府在民主進程努力不懈，即使知道2014年香港政治環境不太好，中央仍照作出「831」作決定，只是被香港拒絕。她稱，香港實行普選要「兩條腿走路」，一方面推進民主進程，另一方面要補足對「愛國愛港」的理解，確保選出「愛國愛港」人士，否則推行普選會有危險。

她指，今次只是修改《基本法》附件一及二，涉及修改選舉辦法，並無修改《基本法》條文，經具有廣泛代表性的提名委員會提名後，普選行政長官的最終目標沒有改變。

被問到今次修改選舉制度，是否違反了《基本法》列明要「循序漸進」達至普選的原則，譚惠珠指，要看《基本法》全段條文，當中列明要按「實際情況」，才循序漸進達致普選特首。她以健身作喻，指平時健身是好事，但當感染病毒後便應暫停健身。她又指，眼見香港很多事務被拖着，特首在立法會擁有較多票數支持是好事，屬較穩妥的方法。

▼選舉委員會界別改變▼

譚惠珠：資格審查委員會受制衡非行政機關

至於改革選舉制度後，選委全是愛國者，是否意味著香港距離普選日子不遠，譚惠珠稱不知道，但強調香港的生存之道並非「搞政治」，中央本來也不想插手香港政治，因此2014年仍作出「831」決定，由特區自行處理，但最後出現了2019年的社會動亂，中央便知道香港無法自行處理。

對於資格審查委員會的決定能否被司法審核，譚惠珠說，資格審查委員會不是行政機關，其決定不容易被司法覆核，但決定仍受到制衡，「事實、真理咪制衡到佢。」