民研：林鄭民望急跌4.4分　或受人大修改香港選舉制度影響

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-16 16:23

香港民意研究所公佈政府高官民望，行政長官林鄭月娥的評分顯著下跌4.4分，至29.5分，是自1月初後再次跌穿30分水平。有43%受訪者給予0分。 是次調查日期為3月8日至12日，正值人大會議討論修改香港選舉制度，以及有數名市民接種科興疫苗後死亡。專家多次交代有關死亡個案與注射疫苗無關。

林鄭月娥評分跌至29.5分，為1月初以來再次跌穿30分水平。（鄭子峰攝）

林鄭民望淨值大跌10個百份點

特首林鄭月娥支持率為18%，反對率72%，民望淨值大跌10個百份點至負54個百份點。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇表示，林鄭月娥評分跌幅顯著，這段期間發生民主派參與初選人士上庭審判，以及人大修改香港選舉制度，市民或將部份責任歸咎於林鄭，從而拉低評分，未來走勢則要看數周後人大方案的細節。

陳茂波評分為34.7分，民望淨值為負21個百份點，已經是特首及司長之中最佳。（資料圖片）

陳茂波評分34.7分 居三司之首 鄭若驊23.9分

3名司長之中，政務司司長張建宗評分為32.7分，民望淨值為負25個百份點；財政司司長陳茂波評分為34.7分，民望淨值為負21個百份點；律政司司長鄭若驊評分為23.9分，民望淨值為負42個百份點，3人數字與上次調查分別不大。

局長僅許正宇支持率為正值 楊潤雄最低

民研每兩個月調查一次局長民望，13名局長之中只有財經事務及庫務局局長許正宇支持率淨值在正值，為1個百份點，其餘均為負值。第二高的是發展局局長黃偉綸，為負2個百份點；第三高是創新及科技局局長薛永恒，為負4個百份點。

支持率淨值最低的3名局長，分別為保安局局長李家超，為負24個百份點；食物及衞生局局長陳肇始，為負26個百份點；教育局局長楊潤雄，為負43個百份點。

對比兩個月前，有8名局長支持率淨值上升，4人下跌，而跌幅最大為運輸及房屋局局長陳帆，下跌9個百份點。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，每次都有人評分反彈，然而主要是看趨勢，如果只在低位反彈，「彈完都仲係低位」，而且趨勢形成後沒有大轉變的話，評分很難會逆轉。