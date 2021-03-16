首個政黨表明不退出民陣　社民連：不理無憑據消息、堅持結社權利

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-16 21:26

新加坡《聯合早報》早前引述消息指，港府正就民間人權陣線展開調查，或以違反《港區國安法》為由取締民陣。包括民主黨、民協、新民主同盟等多個組織，已逐一宣布退出或停止參與民陣工作。 民陣成員團體之一的社會民主連線今日（16日）發表聲明，表明不會理會無憑據的消息，不接受不合理的指控，成為首個表明不會退出民陣的政黨。社民連於聲明中表示，願與民陣各團體繼續同行，堅持結社權利；又指縱然或會因排山倒海的打壓感到不安，只要結伴同行，就可戰勝恐懼。 民陣成員團體的支聯會、香港社會工作者總會及職工盟等日前亦表明，暫時無意退出民陣。

社民連表示，《聯合早報》的消息一出，社會風聲鶴唳，而社民連作為成員團體之一，無論是民陣每年舉辦的七一、十一與元旦遊行，爭取普選、反對大白象基建與反國教的行動，以及反修例中的大型遊行集會，社民連皆有幸參與其中，感謝現屆及歷屆民陣秘書處的協調與籌備工作。

「若不符條例 為何警方一直與民陣商議遊行事務？」

社民連認為，民陣自2002年成立以來一直堅守和平、理性及非暴力的原則，爭取人權民主自由，是促進公民社會發展的重要平台。民陣透過各種合法方式展現民意，亦否認曾收取外國政府或機構資助，認為民陣並無違反《港版國安法》的理據。社民連又質疑，若民陣不符《社團條例》的要求，何以警務處會與有可能視為非法的組織，處理遊行集會事務共18年，「欲加之罪，何患無辭？」

社民連批評，若政權以莫須有罪名，打壓一個主力舉辦合法遊行及集會的平台，無疑是剝奪港人於《基本法》第27條中享有的結社自由，等同為市民和平合法地表達意願的方式關上一道大門。

身兼社民連行委的民陣召集人陳皓桓日前致函民陣成員，籲各團體自行討論去留問題。（資料圖片／鄭子峰攝）

身兼社民連行委的民陣召集人陳皓桓日前致函民陣成員，籲各團體自行討論去留問題。據了解，民主黨經過風險研判後，中委會已決定正式退出民陣。早前，街工、民協、新民主同盟、公民黨、教協等泛民內部組織都已決定退出民陣。