民陣2002年成立反23條　屢次舉辦遊行　今多個成員停止參與工作

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-13 19:48

新加坡《聯合早報》早前引述消息指，港府正就民間人權陣線展開調查，或以違反《港區國安法》為由取締民陣。消息甫出，多個政黨及團體宣布停止參與民陣的工作及會議，而民陣召集人陳皓桓亦致函成員，籲各團體自行討論去留問題。 民陣成立於2002年，初衷是針對《基本法》23條的立法工作，組織政黨及民間團體的反對聲音。民陣於2003年的23條立法遊行、七一遊行起，多次組織和平遊行示威。於2019年反修例風波期間，雖然沒有「大台」，但民陣亦多次以主辦者身份發起多場遊行，包括616的200萬人大遊行。隨着疫情及《港區國安法》出台，民陣的行動屢番受到阻撓。本文帶您回顧民間人權陣線的前世今生。

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23條爭議中成立 號召50萬人上街

2002年，香港蘊釀《基本法》第23條立法，民情反彈下政府於9月頒布了諮詢文件，民陣於同月由多個反對立法的政治及民間團體成立。同年12月，民陣發起第一次23條立法遊行，遊行人數由預計的5,000多人增多至6萬人，為1989年聲援北京學運的五二八大遊行後香港最多人參與的遊行。翌年7月，港府在澎湃的反對聲音中，計劃於9日將23條草案提交立法會，民陣遂舉辦第二次遊行，號召市民於7月1日上街反對立法。

七一遊行前，公民黨前法律界立法會議員吳靄儀於行政長官答問大會上問到，究竟要有多少人上街政府才肯撤回草案，時任特首董建華反問一個過份政治化的遊行，對香港有甚麼好處，又希望大家以整體的香港利益去考慮，時任保安局局長葉劉淑儀更稱，不排除遊行市民在假日將遊行「當係一種活動咁去參加」。最終，七一當日遊行市民迫爆港島，共50萬人上街抗議（警方公布數字為35萬人），葉劉淑儀與時任財政司司長梁錦松先後辭職，政府於9月宣布撤回草案。

反修例風波多次遊行 陳皓桓被檢控、岑子杰兩度被襲

23條事件過後，民陣未有解散，除了每年七一發起遊行外，民陣亦開始關注非政治性的民生事項，先後成立人權組及警權組，推動反對種族歧視等促進平等機會的法案、監察警方濫用警權情況等。而民陣的召集人則每年換屆，民間團體及政黨均曾派員擔任，主要負責主持會議，以及就民陣活動對外溝通。

2019年，港人陳同佳在台灣殺害女友潘曉穎並拖篋棄屍，案件震動台港。由於兩地未有制訂引渡安排，保安局向立法會建議修例，容許香港與中國大陸及台灣，以單次個案方式處理移交逃犯請求，埋下一場政治風暴的伏筆。民陣聯同民主派立法會議員於3月發起第一場反修例遊行，只有1.2萬人參與。其後隨着「佔中九子」案判決、立法會《逃犯條例》草案法案委員會「鬧雙胞」等事件，社會反對聲音逐漸發酵，上街反對修例的市民倍增，民陣先後發起至少4次遊行，參與總人次超過238萬。時任召集人岑子杰則分別於8月和10月兩度被襲，其中一次被數名兇徒以鐵槌襲擊頭部，半身染血。

警方此後以多次遊行出現嚴重衝突為由，對民陣2019年8月18日的遊行申請發出反對通知書，民陣將遊行改為於維園舉辦「流水式集會」。現任民陣召集人陳皓桓、壹傳媒集團主席黎智英等9名民主派人士，2020年因818集會而被檢控組織及參與未經批准集會。

去年6月，民陣向警方申請舉辦七一遊行，卻遭發出反對遊行通知書，為舉辦17年以來首次被禁。民陣慨嘆遊行被禁，標誌一個時代的終結。

陳皓桓籲各團體自行考慮去留 自己會留到最後

針對香港情況，中央出手頒布《港區國安法》，民主派的抗爭空間進一步收緊。新加坡《聯合早報》於月初引述消息指，香港當局正在調查民陣是否有違《港區國安法》，包括是否接受美國國家民主基金會資助，以舉辦反修例運動，更指民陣有可能短時間內被政府取締。

陳皓桓發表聲明稱，民陣成立至今從未收受外國政府或機構資助，資金運作一直只依靠市民捐款，更直言「欲加之罪，何患無辭」。儘管如此，陳皓桓亦去信民陣各個團體會員，表明民陣經由艱苦建立，不會隨意解散，「只要大家堅持留下，召集人也會留到最後一刻」，但就呼籲各團體暫時退出聯絡群組。

民陣網站過去有列出所有成員名單，惟近日已將有關內容移除。據悉民陣共有43個成員，政治團體包括民主黨、公民黨、工黨、職工盟、人民力量、社民連等，而民間團體則包括支聯會、教協、中大學生會、香港民主發展網絡等。當中街工、新民主同盟、天主教正義和平委員會、民主中國陣線等4個成員團體，分別宣布或向傳媒表示不參與民陣的工作，公民黨亦傳出停止參與民陣工作。

▼▼47名民主派人士因參與「35+初選」 被控串謀顛覆國家政權罪▼▼