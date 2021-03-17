張曉明：選委會立會議席比直選、功能界別多　引意見大削區會選委

撰文： 彭焯煒 周禮希 周皓宜 林劍 最後更新日期： 2021-03-17 16:23

中央有關部門前日（15日）起一連三日在香港灣仔會展舉行專題座談會，國務院港澳辦分管日常工作的副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇等中央官員來港出席，就全國人大通過改革選舉制度的決定作講解，聽取意見。 張曉明今午（17日）在出席座談會後見記者，他指選舉委員會產生較大比例立會議員，意思即議席比分區直選及功能界別多。

批區議員挑戰底線 與會者倡選委要大幅削減

張曉明表示，今次人大完善選舉制度的目的之一，是賦予選委會更大權力，而人大副委員長王晨提到「賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員」，意思是由選委會產生的立法會議席，要比另外兩種產生方式，即地區直選及功能組別的議席要多，具體如何分配要待人大常委會決定。

被問到區議會代表會否包含在新選委會內，張曉明指，現時區議會實際狀況不符合《基本法》對區議會職能定位，區議會應提供文化、康樂、環境衞生等服務，不應該有太大政治功能。他批評，有區議員挑戰「一國兩制」底線，顯然要考慮作必要的調整。

這次座談會上也有很多人提出來，應當取消區議員在選舉委員會中專門的名額，起碼是應該大幅度的削減。我們都會把這些意見帶回去，向全國人大常委會作報告。 張曉明

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

指參加座談者支持人大決定

一連三日的座談會今日結束，張曉明表示，今次座談會由法工委、港澳辦、中聯辦共同舉辦，3日內共舉辦了66場座談會，亦有登門拜訪及約見人士，參與人數逾1000人，當中有港府官員、立法會議員、工商及金融界人士、專業人士、勞工界、婦女界、青年界、地區基層界、宗教界及本港智庫中人。

張曉明說，座談會中亦有泛民陣營中一些人士出席，充分表明今次座談會涵蓋面廣，交流深入。他強調，中央高度重視有關工作，港澳辦主任夏寶龍都一直在聽意見，亦曾到深圳出席座談會，顯示中央充滿聽取意見的誠意，中央會注重及參考香港社會各界意見。

張曉明提到，參與座談會的人士有幾點基本共識，首先都贊同及支持人大「311」決定，認為是非常必要及合時，對鞏固香港由亂到治有很大幫助。第二是各人認同應貫徹「愛國者治港」，並應從香港實際情況出發，而賦權選委會有較大權力亦能體現香港社會的根本利益。

第三是與會者都很認同修例工作要加緊進行，並建議要統籌考慮愛國人才選拔，要選賢能，提高政府施政能力及水平，而港府官員亦表明會全力履行職責，確保工作落地實施。他稱，會上各人都提出了有建設性意見，他有文必錄，並如實報告供人大常委會參考。

▼選舉委員會界別改變▼

引與會者：如已迷路 為何不回原點再出發



張曉明又指，自修例風波後，很多人都看出了香港深層次問題所在，不能讓香港繼續被極端少數反中亂港勢力牽著走、讓政治利益綁架民生，處理時不可墨守成規、慣性思維、習非成是，要拿出改革的決心和勇氣。他引述會談中一位傳媒老闆的說法，指既然發現自己已經迷路，前路不通，為何不下決心回原點，必須抓住決心重新出發，他認為這番話對所有人都有啟發意義。

他指，相信隨國安實施，下一步完善選舉制度，香港社會政治大環境，必然有大改善，政府會有更好條件解決市民大眾關注的經濟民生問題，住房就業難等問題可以改善，香港一定會重回正軌，走出政治迷途、否極泰來，達到大亂後的大治。他又感謝政府、警方的安排、市民的關注，以及傳媒的大量報道。