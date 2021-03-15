選舉改制｜張曉明座談：帶同耳朵聽意見　須在311決定上基礎討論

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-15 13:12

中央有關部門今天（15日）起一連三日在香港灣仔會展舉行專題座談會，國務院港澳辦分管日常工作的副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇等中央官員來港出席，就全國人大通過改革選舉制度的決定作講解，聽取意見。 張曉明發言時表示，今次全國人大作出的重大決定，在「一國兩制」實踐及推進過程中具有重要的標誌性意義，是一件有歷史意義的大事，隨住時間推進，大家的認知會愈來愈深刻。 他指，中央高度重視今次工作，在全國人大作決定前，已經聽取香港熟悉選舉制度的法律及政治專家意見，今次亦是「帶同耳朵」聽取社會人士的意見，反映中央有誠心、有行動吸納意見。他強調討論有一個前提，就是在人大「311」決定基礎上討論，細化及完善選舉制度，「而不是在這個決定之外天馬行空，那樣的話就不聚焦了。」

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

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駱惠寧：辦60多場座談會逾千人參加

座談會約9時半開始，分3間會議室舉行，與會者包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北、自由黨主席議員張宇人、行政會議成員湯家驊、新鴻基地產主席郭炳聯兒子郭基泓等。

張曉明發言時透露，早前港澳辦聯同中央有關部門成立了一個工作小組，研究人大的《決定》，過程邀請內地與香港的法律、政治等專家參與。

中聯辦主任駱惠寧發言時表示，港澳辦主任夏寶龍早前在深圳召開4場座談會，在全國兩會期間以多種方式聽取人大代表和委員的意見，又指中央部門連續召開60多場座談會，聽取超過一千人意見，強調中央聽意見是一貫的真誠。他又指，由於防疫規定，每場只可邀請15位嘉賓，希望大家能暢所欲言。

駱惠寧指，完善香港選舉制度，是繼港區國安法實施後，又一重大措施，他認為隨時間的推移，里程碑的意義會不斷前進。他強調，中央對這件事非常重視和慎重，不但成立工作專辦，在研究的過程中亦邀請選舉和法律的專家參與，以多種方式與特區政府溝通，不斷聽取香港社會的意見。

▼中聯辦主任駱惠寧、人大法工委副主任張勇座談▼

法工委：不期望得到所有人滿意 聽意見後中間落墨

全國人大法工委副主任張勇表示，立法者最注重兩個重點，一是「聞異則喜」，他稱立法者喜歡聽不同意見，只聽一種意見就毋須修改法律。第二是「不求滿意」，法律通過後，不求所有人滿意，只期望大家都接受並遵守，但要定出最後所有人都能接受和遵守的法律，就是好的法律。

他在聽取大家意見後，會選擇在中間點落墨，舉例有人要求60分，有人要求100分，他可能會在80分落腳，又形容制定法律是對市民不同需要的「調節器」。