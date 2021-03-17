新冠疫苗︱林鄭月娥：市民需誘因接種　研通關及放寬社交距離措施

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-17 12:57

特首林鄭月娥今日（3月17日）出席立法會質詢時表示，市民在接種新冠肺炎疫苗方面需要一些「誘因」，因此正考慮如接種疫苗狀況理想，可放寬一些社交距離措施。

民建聯議員黃定光問到，疫情下經濟受打擊，近日公布的失業率已達7.2%，接種疫苗對防疫相當重要，如何可以增加透明度，減低市民對疫苗的懷疑和恐懼。

林鄭回應指，新冠疫苗是在短時間內研發，和一些研發經年的疫苗有落差，政府知道維繫市民信心的重要性，專家委員會經常開會、見記者，目前沒有一宗死亡中風個案，和接種疫苗有直接關係。政府也有解釋，致命個案相關的一些疾病，在全港的死亡率是如何，未來可講更多。

她又指，要市民真正踴躍接種疫苗，除信任外，「現時看來都需要一些誘因，即接種後有什麼方便」，目前正考慮在本地社交距離措施方面，「會不會都有一些空間可放寬」，不過她未有提及詳情。

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稱有初步與內地商討 已接種疫苗人士通關安排

另一民建聯議員陳克勤問到，疫情持續一年多，中港兩地往返停止，外交部近日對境外人士，如已接種國產疫苗，辦簽證上可寬鬆一點，香港是否也可向中央提出相關措施。

林鄭表示，完全明白這個關注，過去一年疫情對香港社會各界帶來很大影響，時常和中央保持聯絡，事實上在第4波疫情之前，約11月上旬，都和內地談到一些寬限往來廣東的計劃，可惜之後爆發第4波疫情。現時本地未受控下，條件仍未成熟。她認同疫苗對通關會有幫助，因此會不斷呼籲市民出來接種。她指，初步已和有關中央機關說過，在什麼情形下可讓已打兩針的市民，可以放寬限制。