新冠疫苗｜周一11人接種後送院　六旬漢荔枝角打復必泰後中風留醫

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-17 00:22

本港新冠疫苗接種計劃開展了19日，至3月16日累計近23萬名港人接種了疫苗，當中近77%接種科興，餘下約23%則接種復必泰。 3月15日共11人接種疫苗後送院，當中有2人不理醫生勸告自行出院，2人仍然留院。留院人士包括一名在荔枝角公園體育館打復必泰疫苗的61歲男子，他接種後中風，被送往瑪嘉烈醫院。另有一名35歲女子在中大醫院接種復必泰後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，正在威爾斯親王醫院留院。

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3月15日，一名61歲男子在荔枝角公園體育館接種復必泰疫苗後中風。（資料圖片）

6人打復必泰、5人打科興

3月15日共有11人在接種疫苗後送院，當中6宗屬接種復必泰，5宗屬接種科興，涉及8間社區疫苗接種中心。當中7人經治療後出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，餘下2名復必泰接種者目前仍留院，情況穩定。

仍在留院的包括一名61歲男子，他在荔枝角公園體育館接種復必泰疫苗後出現中風情況，下午4時39分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。另有一名35歲女子在中大醫院接種復必泰後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，下午4時左右送往威爾斯親王醫院，仍然留院觀察。

63歲婦暈眩、胸痛 送院後拒留醫

3月15日接種復必泰疫苗的人士中，共有6人不適送院，除了上述提及仍然留院的兩人，另有一名在中山紀念公園體育館接種的63歲女子，接種後感暈眩及胸口痛，下午1 時44 分被送往瑪麗醫院，她沒遵從醫生勸告，已自行出院。

30歲女子出現「血管迷走神經性昏厥」

另外，曉光街體育館亦有兩人打復必泰疫苗後不適，涉及一名30歲女子，她感「血管迷走神經性昏厥」，即眼前發黑，感暈眩作嘔，甚至耳鳴等，在上午約11時被送往聯合醫院；另一名61歲女子，接種後感暈眩及頭痛，下午約2時被送往聯合醫院，二人情況穩定，經治療後無須留院。

至於元朗體育館亦有接種者不適，涉及一名 64 歲女子，她接種後咀唇出現腫脹，下午約7 時半分被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後無須留院。

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48歲婦打科興後左臂上肢乏力

至於科興疫苗方面，3月15日錄得5人接種後不適，涉及3間社區疫苗接種中心。

當中林士德體育館有48歲女子及64歲女子接種後不適。48歲女子接種後感暈眩及左上肢乏力，上午約11 時半被送瑪嘉烈醫院，她不遵從醫生勸告自行出院。而64歲女子則出疹，同樣在上午11 時約47分被送往瑪嘉烈醫院，其情況穩定，無須留院。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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54歲婦接種後左手臂麻痺送院

亦有兩人在香港中央圖書館接種後不適，包括一名 63 歲女子感暈眩及噁心，以及一名54歲女子接種後，左手臂感麻痺，二人分別被送往律敦治醫院，均情況穩定，經治療後，無須留院。

至於九龍灣體育館社區疫苗接種中心亦有1名36歲女子在接種後感暈眩，下午近2時送往聯合醫院，無須留院。