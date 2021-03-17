何栢良指政府正分析科興疫苗異常事故　倡商界可為打針者提供優惠

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-17 12:06

【疫苗預約接種/BioNTech復必泰/科興疫苗】新冠疫苗接種計劃踏入第四周，惟多宗接種科興疫苗後出現異常事故。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生今日（17日）於商台節目《在晴朗的一天出發》指，政府正在審視及分析與科興疫苗有關的異常事故數據，包括面癱、中風等，據他了解將於完成後公布。他指，BioNTech/復星的復必泰可有效應對病毒，認為做好現有入境檢疫措施可安排滯英港人回港。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於節目上說，接種疫苗後的異常事故需要看精準數據，不能單看大數。他指，政府正收集及分析與接種科興疫苗後異常事故的數據，將於完成後公布，但需要時間。他指，若病人有糖尿、心臟病、有中風風險等60歲以上常見的病症，認為醫生可推介他們接種復必泰疫苗。

接種第二針復必泰後兩周保護力最高

他指，根據以色列的數據，接種復必泰人士於接種第二針後第二周，疫苗的保護力達最高點，並有數據反映可預防輕症、無病徵的情況。他認為本港可參考有關數據，認為市民於接種第二針復必泰後兩周，可外出消費、見朋友等，又指商界屆時可考慮向接種疫苗人士提供優惠等。他認為，接種疫苗要全方面看有關資訊，而疫苗為離開疫情反復「輪迴困局」的方法。

何栢良提到，當局可考慮讓滯留英國的港人回港，因已有能夠預防病毒的復必泰疫苗及相應的入境檢疫措施，而現時有足夠檢疫酒店供回港人士使用。他指，可讓接種復必泰的人接待回港人士，並安排回港人士隔離21日，認為屬安全無問題。

▼3月10日，復必泰疫苗開打首日，中山紀念公園體育館接種中心情況▼