遭停職檢控主任黃華芬傳已離任　曾投訴警方說謊　律政司不評論

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-17 19:09

有報道指，曾於前年反修例事件期間去信律政司司長鄭若驊及時任的刑事檢控專員梁卓然，投訴警方說謊的高級二等檢控主任黃華芬繼早前被停職接受調查後，今日再傳出已離任消息。 民建聯立法會議員周浩鼎表示，律政司檢控單位為法治把關，指有關行為公然違反檢控守則，損害律政司的聲譽，形容律政司嚴肅處理停職安排，為撥亂反正的一步。 律政司回覆《香港01》查詢表示，不評論個別個案，所有涉及公務員的管理，包括升遷、離任或紀律等事宜，都是按既定程序處理。律政司強調，律政司人員與其他公務員一樣，公開表達意見時，應確保意見不會引致與其本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在履行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則。如果發現律政司人員有違規行為，律政司會嚴肅處理，絕不容忍。

據報道指，黃華芬於前年反修例風波曾先後以法庭檢控主任會主席名義，向鄭若驊及時任的刑事檢控專員梁卓然投訴發出題為「警方公然說謊，損害司法制度」的電郵投訴。（資料圖片／羅君豪攝）

《01》記者循政府電話簿搜尋「黃華芬」 顯示查無紀錄

黃華芬於前年反修例風波曾先後以「法庭檢控主任會」主席名義，向鄭若驊及時任的刑事檢控專員梁卓然投訴發出題為「警方公然說謊，損害司法制度」的電郵投訴，再於去年6月4日以律政司內部電郵系統，呼籲全體檢控主任參與當晚未經警方批准的集會。

翻查紀錄，黃華芬於去年六月四日午飯時段，利用內部電郵系統，向全體檢控主任發出電郵，稱「今日有甚麼會比這更有意義的事情呢，希望我們都做同樣嘅事」。電郵結尾又寫道：「今日將是港區國安法生效前最後一次的六四。」黃被指慫恿同僚參與同日未經批准的六四晚會。

《星島日報》今日報道指，黃華芬早前已被勒令停職接受調查，其在律政司網頁內的姓名及職位現已被刪去，有傳黃華芬已經離任。

《香港01》記者在政府電話簿內按姓名搜尋「黃華芬」，能從簡易顯示「黃華芬（律政司）」的字眼，但按下搜尋後，則會顯示查無紀錄。

律政司：律政人員公開表達意見不可損政治中立原則

律政司回覆查詢時未有正面回應黃華芬是否已離任，但強調，律政司人員與其他公務員一樣，公開表達意見時，應確保意見不會引致與其本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在履行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則。

律政司又指，如果發現律政司人員有違規行為，律政司會嚴肅處理，絕不容忍。

周浩鼎呼籲嚴肅處理 維護法治

本身是事務律師的民建聯立法會議員周浩鼎指，據報道黃華芬曾透過電郵呼籲同袍參與非法集會，涉嫌抹黑國安法，強調律政司作為檢控單位，為法治把關，不能鼓吹他人違法，公然違反檢控守則，損害律政司聲譽。周浩鼎呼籲律政司打醒精神，若有害群之馬在崗位上亂綱紀，必須嚴肅處理，正本清源，維護法治。