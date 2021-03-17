選舉改制｜法工委張勇：特首要真正有實權　不能再現劣質議會文化

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-17 18:26

港澳辦副主任張曉明、全國人大法工委副主任張勇等京官，一連三日在本港聽取有關修改本港選舉制度意見。張勇今早（17日）與法律界人士會面時，引述前基本法起草委員會主任委員姬鵬飛指，《基本法》要使行政、立法和司法機關相互制衡、相互配合，行政長官要有真正的實權，就是行政主導的體制。 張勇強調，這次中央出手用《決定》加上修改《基本法》附件一和二的方式修法，中央是「不得不出手、不能不出手」，一旦出手，就必須從根本上解決問題，回歸《基本法》初心原意。

▼中聯辦主任駱惠寧、人大法工委副主任張勇座談▼

行政立法要「理性制衡」

張勇表示，回歸近25年後，出現一些問題和不如人意的地方，如果特區能夠完善、解決最好，但近年情況愈演愈烈，不僅損害香港繁榮穩定，還直接挑戰「一國兩制」原則底線，威脅、危害國家主權、安全和發展利益，繼續下去會離《基本法》的初心原意漸行漸遠。

張勇指，今次中央改革香港選舉制度，目標除落實愛國者治港，更要提高特區的管治效能，行政立法之間要理性制衡、有效配合，不能再出現劣質議會文化，「制衡還是要有的，但是要理性制衡，再也不能出現劣質的議會文化或亂象。要有效配合，理性制衡、有效配合是行政與立法關係，行政長官要真正有實權，能順利施政。」

在會上，張勇又表示近日聽了很多意見，亦私下拜訪幾位德高望重的前輩，認為收集的意見為人大常委會修改《基本法》附件一和二提供很多好思路。

▼港澳辦副主任張曉明座談▼

新華社：與會者一致認同改制度十分必要

新華社今日下午發稿，提到過去3日中央有關部門就落實人大決定，在港舉辦60多場座談，並開展走訪、約談等活動，廣泛聽取各界人士意見。與會人士一致表示贊同和支持全國人大有關決定，認為從國家層面完善香港選舉制度，消除有關隱患和風險，是全面落實「愛國者治港」原則的必然要求，是確保香港政治穩定和政權安全的必要之舉。