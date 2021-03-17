傳曾參與議政平台籌委或遭DQ　梁國豪會宣誓：平台沒成立亦不犯法

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-17 20:25

立法會今日首讀及二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，有消息指，曾遭民政事務局局長徐英偉指違法的「香港公民議政平台」，雖然已經放棄成立，但有份參與的區議員或陷入「DQ」邊緣。 曾有份籌備平台的離島區議員梁國豪今（17日）表示，該平台最終沒有成立，強調平台原本只會討論交通問題等民生事項，屬全港民生議題的平台，不存在犯法，亦不理解為何被指違反《國安法》，他認為政府只是「搵空間將民主派推出位置」。梁國豪強調，他自己仍會宣誓，「一日做到議員都會做」。

強調平台是商討跨區民生事項 向政府表達意見

梁國豪重申，不認為現在做的事是犯法，強調只是給予政府反對的意見。梁國豪認為，政府應釐定違反《國安法》原則，早前說明涉「八隻大字」會觸犯《國安法》，但現在是否連表達反對意見都是違法，促請政府解釋清楚。

對於有否與其他成員討論，梁國豪重申該平台已解散，不存在任何成員，他只是與其他民主派議員傾談，沒作任何大圍的討論。梁國豪稱，不同人有不同看法，有人決定宣誓亦有人決定不宣誓，「有人覺得人生安全比較重要，有人覺得為民發聲重要」，亦有人作其他考量。

被問到面對建制派和政府的限制時，留下來是否能發投效用？梁國豪稱，他現時的離島區議員都是建制派佔大多數，但他認為有不少事都可做到，相信大家會理解，但強調他們和街坊的確感可惜。至於若被DQ，梁國豪稱會暫時沒有計劃，會視乎情況，稍後或會諮詢律師和同事。