01消息｜初選案19區議員料被DQ　宣誓落閘建制促政府「殺無赦」

政情
撰文：
最後更新日期：

立法會今日首讀及二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，草案預料很快獲通過，屆時將影響至少二十多名民主派區議員的政途。

負責為區議員監誓的民政事務局局長徐英偉近期陸續向建制派人士「摸底」，消息指，當局已敲定區議員宣誓方式和程序，今屆四百多名區議員須逐一宣誓，作為監誓人的徐英偉不會即場裁定宣誓是否有效，而是留待整個宣誓程序結束後公布。而參加去年立會選舉時被取消資格的鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維和岑敖暉，以及早前捲入民主派初選案被起訴的19名區議員，將被視作行為不符宣誓內容，當整個宣誓程序結束後，他們極可能喪失議席。

消息又指，曾遭徐英偉指違法的「香港公民議政平台」，雖然在臨門一刻放棄成立，但有份參與的區議員亦陷「DQ」邊緣，當局仍在研究中，未有定案。

草案通過後，局方將會安排區議員重新宣誓，料由民政事務局局長徐英偉監誓。(李澤彤攝)

規定公職人員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，建議曾因拒絕或忽略宣誓而喪失就任相關公職資格的人，或因違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求和條件的人，5年內不得參與相關選舉。政制及內地事務局局長曾國衞公布草案內容時表示，條例獲立法會通過後，4名去年曾被裁定立法會選舉提名無效的現任區議員（即鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維和岑敖暉），將喪失議員資格。

徐英偉代選舉主任監誓　「一個人被制裁，好過十八個人被制裁」

據悉，負責監誓的民務事務局局長徐英偉近期已向建制派人士「摸底」，就宣誓形式和程序作最後「諮詢」。消息指，據當局的構思，區議員宣誓可由選舉主任分別在各區進行，或由民政事務局局長徐英偉負責為全港十八區區議員進行，最終徐英偉在政府內部會議上表明，毋須作為公務員的選舉主任承擔這個政治工作，敲定由他一人負責，還笑稱「如果被美國制裁，一個人被制裁，好過十八個人被制裁」。

本來，按區議員的「規格」，集體面向民政局長宣誓便足夠，正如問責官員、常任秘書長和行政會議成員，亦是集體向行政長官林鄭月娥宣誓即可。但據聞部分建制派強烈要求徐英偉，要求區議員逐個宣誓，「唔可以畀佢哋（民主派區議員）咁容易過關」，更有聲音要求政府對所有涉嫌不符宣誓內容的民主派區議員，「包括公開展示過『光時』口號或倡議過『攬炒香港』的 ，統統殺無赦，一律DQ。」

但消息指，港府認為對泛民區議員的行動要「適可而止」，「港澳辦主任夏寶龍都話，不是要在香港搞『清一色』，如果DQ晒全部泛民區議員，然後委任建制派取而代之，咪即係搞『清一色』？」

DQ名單達59人　惟對「香港公民議政平台」未定案

參加去年立法會選舉被取消資格的東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維和荃灣區議員岑敖暉，四人將會失去區議員資格已寫在牆上，而警方2月底以《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，拘捕47名去年參與民主派初選的人士，其中19人為現屆區議員。

消息人士表示，該19名民主派區議員亦極可能被DQ，在整個宣誓程結束後喪失議席，「因為政府視他們的行為（35+初選），反映非真心擁護基本法和效忠香港特區，不符宣誓內容，這是政治判斷，毋須等法庭判決。」

另外，當局亦正研究「香港公民議政平台」是否也觸踫到DQ紅線。消息人士說，當局有張DQ初步名單，「鄭達鴻等4人，初選案19人，加上香港公民議政平台，張名單總共有59人之多，不過據聞當局對香港公民議政平台未有定案，仍在研究中。」

根據條例草案，《區議會條例》24條關於「喪失民選議員資格的情況」，任何民選議員不符合（或被按照任何法律宣告、宣布或裁定為不符合）擁護《基本法》、效忠特區法定要求和條件，即喪失擔任議員資格。有建制中人分析，條文為直接DQ區議員留下尾巴，意味政府或不一定須循透過法律程序褫奪議員資格。

▼捲入初選案25名區議員▼

曾被裁定立法會選舉提名無效，將喪失區議員資格
東區區議員鄭達鴻
南區區議員袁嘉蔚
中西區區議員梁晃維
荃灣區議員岑敖暉

極可能喪失議席
西貢區議會主席鍾錦麟（新民主同盟）
東區區議會副主席趙家賢（民主黨）
東區區議員徐子見
灣仔區議會主席楊雪盈
南區區議員彭卓棋
沙田區議員岑子杰（社民連）
深水埗區議員何啟明（民協）
深水埗區議員劉偉聰
黃大仙區議員施德來（民協）
觀塘區議員李嘉達
元朗區議員伍健偉
屯門區議員張可森
荃灣區議員譚凱邦
葵青區議員、前立法會議員尹兆堅（民主黨）
西貢區議員、前立法會議員范國威（新民主同盟）
西貢區議員柯耀林
北區區議員、前立法會議員林卓廷（民主黨）
元朗區議員王百羽（天水圍民生關注平台）
東區區議員李予信

暫未被起訴「串謀顛覆國家政權」罪
油尖旺區議員、前立法會議員涂謹申（民主黨）
元朗區議員、前立法會議員鄺俊宇（民主黨）

後山足球場變「抗疫」燒烤場　濃煙直撲民居　區議員：行為自私
辦事處外設社區衣架遭房署警告需拆除　區議員：做法不近人情
將軍澳第137區擬設混凝土廠　區議員促政府另覓遠離民居地方重置
UA戲院全線結業　大埔新戲院去向成疑　區議員：料發展商會再招標
深水埗區樹木普查　大部份健康僅達一般水平　區議員促勿頭痛醫頭
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。