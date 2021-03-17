01消息｜初選案19區議員料被DQ　宣誓落閘建制促政府「殺無赦」

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-17 08:17

立法會今日首讀及二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，草案預料很快獲通過，屆時將影響至少二十多名民主派區議員的政途。 負責為區議員監誓的民政事務局局長徐英偉近期陸續向建制派人士「摸底」，消息指，當局已敲定區議員宣誓方式和程序，今屆四百多名區議員須逐一宣誓，作為監誓人的徐英偉不會即場裁定宣誓是否有效，而是留待整個宣誓程序結束後公布。而參加去年立會選舉時被取消資格的鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維和岑敖暉，以及早前捲入民主派初選案被起訴的19名區議員，將被視作行為不符宣誓內容，當整個宣誓程序結束後，他們極可能喪失議席。 消息又指，曾遭徐英偉指違法的「香港公民議政平台」，雖然在臨門一刻放棄成立，但有份參與的區議員亦陷「DQ」邊緣，當局仍在研究中，未有定案。

草案通過後，局方將會安排區議員重新宣誓，料由民政事務局局長徐英偉監誓。(李澤彤攝)

規定公職人員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，建議曾因拒絕或忽略宣誓而喪失就任相關公職資格的人，或因違反誓言或不符合「擁護《基本法》、效忠特區」的法定要求和條件的人，5年內不得參與相關選舉。政制及內地事務局局長曾國衞公布草案內容時表示，條例獲立法會通過後，4名去年曾被裁定立法會選舉提名無效的現任區議員（即鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維和岑敖暉），將喪失議員資格。

徐英偉代選舉主任監誓 「一個人被制裁，好過十八個人被制裁」

據悉，負責監誓的民務事務局局長徐英偉近期已向建制派人士「摸底」，就宣誓形式和程序作最後「諮詢」。消息指，據當局的構思，區議員宣誓可由選舉主任分別在各區進行，或由民政事務局局長徐英偉負責為全港十八區區議員進行，最終徐英偉在政府內部會議上表明，毋須作為公務員的選舉主任承擔這個政治工作，敲定由他一人負責，還笑稱「如果被美國制裁，一個人被制裁，好過十八個人被制裁」。

本來，按區議員的「規格」，集體面向民政局長宣誓便足夠，正如問責官員、常任秘書長和行政會議成員，亦是集體向行政長官林鄭月娥宣誓即可。但據聞部分建制派強烈要求徐英偉，要求區議員逐個宣誓，「唔可以畀佢哋（民主派區議員）咁容易過關」，更有聲音要求政府對所有涉嫌不符宣誓內容的民主派區議員，「包括公開展示過『光時』口號或倡議過『攬炒香港』的 ，統統殺無赦，一律DQ。」

但消息指，港府認為對泛民區議員的行動要「適可而止」，「港澳辦主任夏寶龍都話，不是要在香港搞『清一色』，如果DQ晒全部泛民區議員，然後委任建制派取而代之，咪即係搞『清一色』？」

DQ名單達59人 惟對「香港公民議政平台」未定案

參加去年立法會選舉被取消資格的東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維和荃灣區議員岑敖暉，四人將會失去區議員資格已寫在牆上，而警方2月底以《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，拘捕47名去年參與民主派初選的人士，其中19人為現屆區議員。

消息人士表示，該19名民主派區議員亦極可能被DQ，在整個宣誓程結束後喪失議席，「因為政府視他們的行為（35+初選），反映非真心擁護基本法和效忠香港特區，不符宣誓內容，這是政治判斷，毋須等法庭判決。」

另外，當局亦正研究「香港公民議政平台」是否也觸踫到DQ紅線。消息人士說，當局有張DQ初步名單，「鄭達鴻等4人，初選案19人，加上香港公民議政平台，張名單總共有59人之多，不過據聞當局對香港公民議政平台未有定案，仍在研究中。」

根據條例草案，《區議會條例》24條關於「喪失民選議員資格的情況」，任何民選議員不符合（或被按照任何法律宣告、宣布或裁定為不符合）擁護《基本法》、效忠特區法定要求和條件，即喪失擔任議員資格。有建制中人分析，條文為直接DQ區議員留下尾巴，意味政府或不一定須循透過法律程序褫奪議員資格。

▼捲入初選案25名區議員▼

曾被裁定立法會選舉提名無效，將喪失區議員資格

東區區議員鄭達鴻

南區區議員袁嘉蔚

中西區區議員梁晃維

荃灣區議員岑敖暉

極可能喪失議席

西貢區議會主席鍾錦麟（新民主同盟）

東區區議會副主席趙家賢（民主黨）

東區區議員徐子見

灣仔區議會主席楊雪盈

南區區議員彭卓棋

沙田區議員岑子杰（社民連）

深水埗區議員何啟明（民協）

深水埗區議員劉偉聰

黃大仙區議員施德來（民協）

觀塘區議員李嘉達

元朗區議員伍健偉

屯門區議員張可森

荃灣區議員譚凱邦

葵青區議員、前立法會議員尹兆堅（民主黨）

西貢區議員、前立法會議員范國威（新民主同盟）

西貢區議員柯耀林

北區區議員、前立法會議員林卓廷（民主黨）

元朗區議員王百羽（天水圍民生關注平台）

東區區議員李予信

暫未被起訴「串謀顛覆國家政權」罪

油尖旺區議員、前立法會議員涂謹申（民主黨）

元朗區議員、前立法會議員鄺俊宇（民主黨）