因選舉呈請被DQ　民主黨洪駿軒上訴至終院　網上眾籌100萬元訟費

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-18 13:52

民主黨觀塘區議員洪駿軒早前被競選對手、前區議員鄭強峰入稟提出選舉呈請，高等法院裁定洪非妥為當選，喪失區議員資格。洪駿軒決定上訴至終審法院，初步評估現階段訟費開支近100萬元，將發起網上眾籌，籌集100萬元訟費。

若有餘額捐「612基金」

洪駿軒於2019年區議會選舉觀塘翠屏選區取得4,203票，以381票之差擊敗鄭強峰，成為功當選。洪駿軒其後被指選舉宣傳單張上，指控其建制陣營對手鄭強峰為「假獨立」候選人，鄭強峰指有關說法不實，並指洪駿軒涉誇大其在區內貢獻，故提出選舉呈請。高等法院上月判鄭勝訴，裁定洪非妥為當選。

已決定上訴至終審法院的洪駿軒，今日（18日）在民主黨主席羅健熙等人陪同下開記者會，宣佈發起眾籌。他稱，初步評估現階段訟費開支近100萬元，坦言作為一個「後生仔」，龐大的法律開支對他造成極大財政壓力，故決定發起網上眾籌，籌集100萬訟費，用以支付訟費及向終審法院申請上訴許可，多出捐款將用於終院上訴訟費，其他餘款將會全數捐贈至「612人道支援基金」。

洪駿軒指，自己在選舉中取得4千多票，是巿民選出民意代表，街坊亦相當鼓勵他上訴，坦言不希望因金錢問題，失去巿民以一人一票予他的議席。他指若不上訴將開壞先例，「俾咗個感覺就係係建制派咁易可以呈請成功，唔希望無反抗就接受結果。」他表明即使上訴失敗，仍會留在社區服務。

民主黨主席羅健熙表示，該黨面對八位數字財困，但希望在僅有的資源下「做到幾多就做」，希望巿民支持眾籌，與民主黨同行。觀塘區議會主席蔡澤鴻指，洪是區議會一員，一定會全力支持他，又指觀塘區議會十分團結，即使將來或出現補選，亦會站出來支持對方。