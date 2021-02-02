誤指同區對手扮獨立候選人　觀塘區議員洪駿軒被法庭DQ

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-02 18:07

觀塘翠屏區區議員洪駿軒，被指在2019年選舉時的宣傳單張上，指控其建制陣營對手鄭強峰扮無政黨背景的獨立候選人，鄭指洪的說法丕實，並指洪涉誇大他在區內的貢獻，因而提出選舉呈請。高等法院今(2日)判鄭勝訴，並裁定洪非妥為當選。建制派就2019年的區議會選舉多區落敗後，提出多宗選舉呈請。本案是首宗審理並裁定勝訴的案件。

呈請人為鄭強峰，答辯人為洪駿軒及翠屏選舉主任謝淩駿。民主派洪駿軒於2019年的區議會選舉中，以381票之差擊敗鄭強峰，成為該區的區議員。

法官周家明在判詞指，洪駿軒在涉案的競選傳單上有鄭強峰的照片，有提到「慎防假獨立，背棄民意保皇黨」、「報稱獨立」、「獨立？但與中聯辦關係密切的謝偉俊同屬建制組織創建力量」的字句。

周官續指，在傳單中「獨立」一詞，是指與與政治性團體沒有聯繫，無論該團體是否政黨。

周官認為，傳單中表達或有意表達的意思鄭聲稱自己獨立。惟鄭曾公開宣稱他與創建力量，亦和公屋聯會有聯繫，故認為鄭從未宣稱是獨立，因此洪在傳單所指鄭屬「假獨立」屬虛假陳述。

由於洪的傳單上有虛假或誤導性陳述，遂裁定鄭勝訟，洪並需支付鄭的訟費。

案件編號：HCAL3665/2019