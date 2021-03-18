建制主導立法會仍險流會　廖長江達陣救亡掌聲響全場｜政壇諸事町

立法會大會今天（18日）續會，其中審議由民建聯陳克勒提出的支援失業及就業不足人士的議員議案。下午4時許，會議完成辯論環節，表決由經民聯梁美芬提出的修正案，本以為在無爭議下舉手通過，自由黨邵家輝突要求記名點票，點票鐘響起5分鐘後，會議廳仍未有足夠法定人數，要由立法會主席梁君彥點人數。

點人數鐘聲響起逾10分鐘，仍未有足夠法定人數，眼見流會之際，建制派「班長」廖長江快步進入會議廳，建制派眾人知道流會危機解除後，即拍手歡呼。若會議今天流會，將是民主派總辭後首次流會。