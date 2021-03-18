建制主導立法會仍險流會　廖長江達陣救亡掌聲響全場｜政壇諸事町

撰文：文維廣
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立法會大會今天（18日）續會，其中審議由民建聯陳克勒提出的支援失業及就業不足人士的議員議案。下午4時許，會議完成辯論環節，表決由經民聯梁美芬提出的修正案，本以為在無爭議下舉手通過，自由黨邵家輝突要求記名點票，點票鐘響起5分鐘後，會議廳仍未有足夠法定人數，要由立法會主席梁君彥點人數。
點人數鐘聲響起逾10分鐘，仍未有足夠法定人數，眼見流會之際，建制派「班長」廖長江快步進入會議廳，建制派眾人知道流會危機解除後，即拍手歡呼。若會議今天流會，將是民主派總辭後首次流會。
鄭松泰：建制派自己叫記名表決變咗點人數
熱血公民鄭松泰在點人數期間在席，他解釋是要留在會議廳投反對票。他事後亦在facebook發文，揶揄道：「投票唔夠法定人數，有乜可以講？之後有90個建制派點計人數？有一個出席就算罷」，又說：「建制派自己叫記名表決變咗點人數⋯⋯」
羅致光拒臨時失業援助金：動搖互相扶持的家庭功能
勞工及福利局局長羅致光發言時，再次表明不會設臨時失業援助金。對於建議失業人士可獨立申請綜援計劃，羅致光重申做法「萬萬不能」，「這個先例不但可能動搖所有香港的福利制度，包括社會保障、教育、醫療及公共房屋政策，更有可能動搖香港社會家庭成員互相扶持的家庭功能。這項社會政策方向，可能會對未來香港社會基礎建構的家庭系統，造成不可逆轉的破壞。我們不可不三思。」