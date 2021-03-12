立法會選舉制度改變　連立法會咪兜都要轉？｜政壇諸事町

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-12 18:42

立法會一樓議事廳和二樓會議室前一直設有咪架，俗稱「咪兜」，各大媒體的咪都會放在「咪兜」上，方便出席立法會會議的官員和立法會議員接受傳媒訪問。不過這傳統要改變了，立法會今日（12日）起更換一樓咪兜，以後咪兜不會再有傳媒咪牌出現，只設有兩枝固定咪，傳媒要透過Soundbox（音箱）收音。

劉慧卿爭取咪兜升降裝置 會保留以配合講者身高

據了解，因傳媒的咪牌愈來愈多，接駁的咪線不時出現混亂，故有記者建議有關做法。按照慣例，咪牌的擺放位置通常先到先得，為了讓咪牌能在電視台前呈現，攝影師或記者通常會提早時間到達現場，霸佔較好的咪兜位置。不過更換咪兜後，相信傳媒或不需再為爭先擺咪而煩惱。

咪兜雖換，不過調整咪兜高低的功能仍然存在，2015年時任民主黨立法會議員劉慧卿「成功爭取」，在立法會大樓的咪兜增設「升降按鈕」，只需要簡單一按，咪兜就會自動上落，配合講者的身高，這個功能一直沿用至今。

秘書處：二樓採訪位置稍後亦會更換

立法會秘書處表示，為提升議員在立法會接受傳媒訪問時的音效質素，立法會秘書處設置新設計的講台，取代一樓採訪位置原有的咪架。秘書處又稱，新設計的講台可按掣調校高度，並附有收音裝置，傳媒不需要個別於講台擺咪而又可收錄採訪內容。秘書處稍後會在二樓採訪位置設置同類型的講台與收音設備。