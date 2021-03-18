申請BNO VISA有五大貼士？英領事韋俊輝拍片教路｜政壇諸事町

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-18 18:50

英國政府早前為BNO擴權，於1月31日開放予BNO持有人申請護照，居住滿五年的簽證持有人可申請居留權。英國駐港總領事館在社交網頁上載短片，派出外貌俊俏的駐港領事（政治及傳訊）韋俊輝講解五大申請BNO簽證貼士。

貼士一：BNO持有人或直系家庭其中一個成員，申請BNO簽證時須擁有BNO身份，但無須持有有效簽證。申請人可透過有效護照申請BNO簽證，包括特區護照或歐洲經濟區護照。

貼士二：專為申請簽證而設的手機應用程式現已啟用，申請者毋須親臨簽證申請中心辦理手續。申請人可透過應用程式申請，但護照須有有效生物特徵，如應用程式未能讀取生物特徵晶片，領事館建議嘗試改用另一本護照。韋俊輝指，根據資料，在2019年夏天前發出或以英文字母「k」作護照編號開頭的特區護照，應用程式或未能讀取。

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貼士三：如BNO持有人選擇在官方網站渠道申請BNO簽證，就必須到簽證申請中心辦理手續，不能在較後時間更換至數碼申請渠道（即應用程式）繼續申請。

貼士四：若BNO持有人有意與受養人一同申請BNO簽證，作為主要申請人須先成功申請，其後會收到獨特的認證號碼。受養人的申請表內填寫該認證號碼後，兩份申請將一併處理。

貼士五：若在簽證申請中心辦理簽證，需在收到簽證後90日內到達英國；若用應用程式申請，可在到期之前任何時候到達英國。