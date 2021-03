申請BNO VISA有五大貼士？英領事韋俊輝拍片教路｜政壇諸事町

「香港英國國民(海外)(BN(O)) 簽證」現已接受合資格人士申請。一個全新、專為申請簽證而設的手機應用程式現已啟用,讓申請者毋須親臨簽證申請中心辦理手續。以下是數個申請「香港英國國民(海外)(BN(O))簽證」小貼士。 The BN(O) visa scheme is now open for applications. A new dedicated digital app is now available to apply for the visa which prevents the need to visit the Visa Application Centre. Here are few top tips on applying for the BN(O) visa. 請瀏覽英國政府官方網站GOV.UK上的最新申請指引: Please visit GOV.UK website for all the latest guidance on applying for the BN(O) visa: https://www.gov.uk/british-national-overseas-bno-visa