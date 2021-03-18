申請BNO VISA有五大貼士？英領事韋俊輝拍片教路｜政壇諸事町

英國政府早前為BNO擴權，於1月31日開放予BNO持有人申請護照，居住滿五年的簽證持有人可申請居留權。英國駐港總領事館在社交網頁上載短片，派出外貌俊俏的駐港領事（政治及傳訊）韋俊輝講解五大申請BNO簽證貼士。
貼士一：BNO持有人或直系家庭其中一個成員，申請BNO簽證時須擁有BNO身份，但無須持有有效簽證。申請人可透過有效護照申請BNO簽證，包括特區護照或歐洲經濟區護照。
貼士二：專為申請簽證而設的手機應用程式現已啟用，申請者毋須親臨簽證申請中心辦理手續。申請人可透過應用程式申請，但護照須有有效生物特徵，如應用程式未能讀取生物特徵晶片，領事館建議嘗試改用另一本護照。韋俊輝指，根據資料，在2019年夏天前發出或以英文字母「k」作護照編號開頭的特區護照，應用程式或未能讀取。
貼士三：如BNO持有人選擇在官方網站渠道申請BNO簽證，就必須到簽證申請中心辦理手續，不能在較後時間更換至數碼申請渠道（即應用程式）繼續申請。
貼士四：若BNO持有人有意與受養人一同申請BNO簽證，作為主要申請人須先成功申請，其後會收到獨特的認證號碼。受養人的申請表內填寫該認證號碼後，兩份申請將一併處理。
貼士五：若在簽證申請中心辦理簽證，需在收到簽證後90日內到達英國；若用應用程式申請，可在到期之前任何時候到達英國。
「香港英國國民（海外）(BN(O))簽證」申請小貼士。Few top tips on applying for the BN(O) visa.
「香港英國國民（海外）(BN(O)) 簽證」現已接受合資格人士申請。一個全新、專為申請簽證而設的手機應用程式現已啟用，讓申請者毋須親臨簽證申請中心辦理手續。以下是數個申請「香港英國國民（海外）(BN(O))簽證」小貼士。 The BN(O) visa scheme is now open for applications. A new dedicated digital app is now available to apply for the visa which prevents the need to visit the Visa Application Centre. Here are few top tips on applying for the BN(O) visa. 請瀏覽英國政府官方網站GOV.UK上的最新申請指引: Please visit GOV.UK website for all the latest guidance on applying for the BN(O) visa: https://www.gov.uk/british-national-overseas-bno-visaPosted by UK in Hong Kong on Wednesday, 17 March 2021