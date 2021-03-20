湯家驊：中央修改選舉制度非政改　促民主派積極表現是真正愛國者

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-20 11:11

全國人大上周通過「完善香港選舉制度」決定草案，行政會議成員、資深大律師湯家驊今（20日）出席商台節目時表示，人大的決定針對選舉制度的安全性，認為這一步並非政改，不可與民主進程拉上關係，強調今次諮詢廣闊，對內地而言是進步。 湯家驊承認，若修改選舉制度後，立法會內的直選議席減少，造成的觀感是對香港的民意代表不重視，令國際及港人有負面觀感，認為這是修改選舉制度的副作用。他又指，選委會大幅增加人數後，對短時間內是否能夠有大量有才之士加入參與政府管治工作感到憂慮。 湯家驊又認為民主派不應對號入座，指自己不愛國，因而無責任或能力日後特區管治架構，反指他們應積極表現自己是真正的愛國者，而非指自己參政空間被收窄。

湯家驊承認，若修改選舉制度後，立法會內的直選議席減少，造成的觀感是對香港的民意代表不重視，令國際及港人有負面觀感，認為這是修改選舉制度的副作用。（資料圖片）

資審會委員要認識憲法 若由中央委任難被司法覆核

對於資格審查委員會的組成，湯家驊認為，委員應要對本港政治及法律，特別是憲法有相當認識，亦要中立及可信性高，以及可能要對國家安全有研究。他出席電台節目後表示，若資格審查委員會只是用以代替現時的選舉主任，在香港選舉制度下操作，就應由特首設立及委任；但若中央認為屬於更高層次，直轄於人大常委會，則應由人大制定及委任。他相信，若委員會最終是由中央建立和委任，在憲制上能作出司法覆核的機會相當小。

另外，湯家驊認為中央重視選舉安全性，但港人重視政府管治質素，兩者期望不同。又指，過去社會一直有誤解，以為議會越民主化，更能改善政府施政，但就目前情況而言，兩者並非對等。

田飛龍「忠誠廢物論」用詞較刻薄但道理正確

他又提到，內地學者田飛龍提出的「忠誠廢物論」，雖然用詞較刻薄但道理正確，「愛國者」不等於有能力治理香港。他指出，北京為愛國者定下標準以及改革香港選舉制度，並不代表要由內地接手管治香港，而是希望定下框架及「紅線」，予港人在「愛國」的大前提下治理香港。

前運房局長、現香港教育大學公共行政研究講座教授的張炳良。（資料圖片）

張炳良關注改革能否保證施政暢順

張炳良指，中央今次全面修改制度，是因為2019年的反修例運動，對中央而言會威脅國家安全問題，又認為當中有人涉及勾結外國勢力。他又說，中央若建基於本港過去2年多所發生的事，而提出「愛國者治港」是可理解，但關注現時提出的改革方法，是否就可保證本港將來施政順暢及改善管治質素。

張炳良認為，從過去的五六年來看，美中關係對香港有很大影響，即使現時美中重新對話，相信兩國關係未來數年變化不大，不過重新會面已是一大進步。