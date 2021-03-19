選舉改制｜林鄭：落實改制必須要做好　未來一年要辦好三場選舉

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-19 16:05

全國人大上周通過修改香港選舉制度決定及《十四五規劃綱要》，特首林鄭月娥表示，當人大常委會修訂《基本法》附件一、二後，特區政府就要擔起主動解釋、安排、落實完善選舉制度的工作，強調在完善香港選舉制度的工作「不存在盡量做，必須要做好、做實，讓我們在未來十二個月圓滿成功辦好三場選舉」。

特首林鄭月娥表示，當人大常委會修訂《基本法》附件一、二後，特區政府就要擔起主動解釋、安排、落實完善選舉制度的工作。（政府新聞處圖片）

衷心感謝中聯辦舉辦座談會聽意見

林鄭今（19日）出席領航「9+2」．首屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮時表示，香港要有美好的前景，必須回到「一國兩制」的初心和軌道，認為全國人大通過完善香港選舉制度的決定，落實「愛國者治港」是「必須的，及時的」。林鄭說，很高興社會各界反應積極，發聲建言支持，她感謝中央有關部門，包括中聯辦在本周做了大量工作，在短短3日安排了超過60場座談會，聽取了超過1,000人對完善香港選舉制度的意見，「我對他們的努力表示衷心的感謝」。

談及《十四五規劃綱要》有關香港部分，林鄭認為內容不少都吸納了特區政府的意見，體現中央對香港的堅定支持。其中在經濟發展方面，《綱要》支持香港提升國際金融、航運、貿易中心地位；強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心；支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心；支持香港服務業向高端高增值的方向發展。

林鄭又說，《綱要》加入了支持香港提升國際航空樞紐地位、支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心，以及支持香港發展中外文化藝術交流中心，認為以上多元綜合的定位意味香港可繼續發揮「國家所需、香港所長」的重要作用。

預期港深創科園第一批發展可於2024至2027年分階段落成

林鄭表示，深化內地與香港金融市場互聯互通一直是大灣區建設重點之一，強調香港是國家的國際金融中心，一方面受惠於內地龐大市場，另一方面能協助國家深化金融市場的改革開放。她強調，香港將繼續善用香港與內地及國際的連通優勢，把握國家對大灣區金融開放創新的支持，包括爭取加快落實「跨境理財通」等重要的工作，希望發揮好香港作為進出內地市場的門戶、中介人和首選平台的多重角色。

至於河套發展方面，港深政府正共同建設由港深創科園和深圳科創園區組成的深港科技創新合作區，自今年2月初立法會批准撥款，目前港深創科園的建設工程正全速進行，政府預期第一批發展可於2024年至2027年分階段落成。此外，特區政府已於上月正式啟動「大灣區青年創業資助計劃」及「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港青年在大灣區投身創業或者有興趣的行業發展。