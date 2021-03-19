選舉改制｜內會通過成立小組會　鄭松泰批兒戲　遭謝偉俊揶揄

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-19 15:45

特首林鄭月娥早前去信立法會主席梁君彥，建議立法會先在內會成立小組委員會，爭取時間討論人大就修改選舉制度決定的主要內容，當政府向立法會條例草案時，小組委員會可即轉為法案委員會。立法會內務委員會今天（19日）以37票贊成、1票反對，通過成立小組委員會。 熱血公民鄭松泰表明反對先成立小組委員會的做法，認為修例影響具大，不應在未有具體文件和藍紙草案前便成立委員會討論，形容做法有點兒戲。謝偉俊點名回應鄭松泰，笑指：「作為現屆唯一比較少嘅反對聲音（鄭松泰），我哋一定要聽鄭松泰所講嘅嘢」，但反駁指人大311決定就是一份法律文件，除非鄭松泰心目中沒有「一國兩制」。

立法會內務委員會今天討論是否就選舉改制修例先成為小組委員會，經民聯林健峰形容修例是大事，認同林鄭建議，應爭取時間討論人大決定，認為惟有完善本港選舉制度，才可維護香港長期穩定，又指未來一年有三場選舉，涉及多於二十部法律修訂，做好前期工作。建制派「班長」廖長江指有關做法有前科，內容、理由、安排合理和充分。基本法委員會委員、經民聯梁美芬指人大已有決定，本港須爭取在未來十二個月完成三場選舉，形容是分秒必爭。

鄭松泰：不應未有具體文件就成立委員會討論

鄭松泰表明反對先成立小組委員會，指做法雖有先例可循，在2001年版權條例條例曾採取有關做法，但他認為是次選舉修例影響具大，不應在未有具體文件和藍紙草案前便成立委員會討論，形容做法有點兒戲。

謝偉俊笑言要聽鄭松泰的意見，「作為現屆唯一比較少嘅反對聲音（鄭松泰），我哋一定要聽鄭松泰所講嘅嘢」。不過謝偉俊指，人大311決定已是一份法律文件，不認同鄭松泰指未有文件的看法，除非鄭松泰心目中沒有「一國兩制」，「除非唔當一國係重要決定」。

何君堯稱完全支持設委員會，認為要爭取時間討論修例原則，又指外界關於資格審查委員會的組成意見，可透過小組委員會聽意見再去做。自由黨主席張宇人支持做法，指立法會有多項法案委員會須審議，呼籲官員到立法會接受質詢時精簡一點，議員亦要問得更到位。

立法會周三完成首讀及二讀《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，內會今天通過草案成立法案委員會。