鏗鏘集主教山片段刪去何啟明名字　何：雙方同意　避免影響案件

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-20 17:35

去年底，深水埗主教山工程期間發現巨型地下蓄水池，百年配水庫其後獲古諮會通過評為擬議一級歷史建築。香港電台節目《鏗鏘集》本月15日講述主教山時，其中一段在配水庫內部拍攝的片段標示為「觀眾提供」，有傳媒報道指，片段與民協深水埗區議員何啟明向傳媒提供的片段相同。 何啟明回覆傳媒查詢時確認片段由他的辦事處職員同意借出，由於當時他正被還柙，因此職員與《鏗鏘集》製作團隊溝通時，雙方都同意不使用何啟明名字，以免對正在進行的案件造成影響。港台發言人表示，編輯事宜屬內部運作，港台不作個別評論。

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節目上，部分在主教山配水庫內拍攝的片段由何啟明提供，惟未有標示為「何啟明提供片段」，何表示，基於案情考慮，《鏗鏘集》製作團隊及他本人均同意不用其名。

何啟明去年參與民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。有報道引述消息指，港台高層要求該集《鏗鏘集》的主教山配水庫片段，抽起何啟明名字及聲音。

港台：編輯事宜屬內部運作 不作個別評論

港台發言人回應指，編輯事宜屬內部運作，港台不作個別評論。港台補充指，為了加強編輯管理，以回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長以及港台高層管理人員已引入新機制，切實履行編輯責任，以保障節目符合《約章》及《守則》的要求。