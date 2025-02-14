與廣州市委書記郭永航會面　李家超：推進港穗合作、辦好十五運會

行政長官李家超今日（14日）在禮賓府除了與訪港的澳門特首岑浩輝見面外，也與廣州市委書記郭永航會面，就深化香港和廣州市合作交流意見。李家超表示，港穗兩地同為粵港澳大灣區的中心城市，多年來在官商民各領域都保持緊密合作；香港會與廣州優勢互補，共同推進港穗高水平合作和大灣區高質量發展。



他指出今年粵港澳三地共同承辦第十五屆全國運動會，是粵港澳大灣區首次作為一個整體承辦全國水平最高、規模最大、影響力最廣的綜合性運動會，意義重大，特區政府會與粵澳攜手辦好十五運會。



李家超（右）在禮賓府與廣州市委書記郭永航（左）會面。（政府新聞處）

李家超：深圳、香港、廣州科技創新有龐大發展潛力

李家超表示，港穗兩地同為粵港澳大灣區的中心城市，多年來在官商民各領域都保持緊密合作。今年粵港澳三地共同承辦十五運會，是粵港澳大灣區首次作為一個整體承辦全國水平最高、規模最大、影響力最廣的綜合性運動會，意義重大。特區政府會全力以赴，貫徹「簡約、安全、精彩」的辦賽原則，與粵澳攜手辦好十五運會。

此外，李家超指出，根據《2024年全球創新指數》，「深圳—香港—廣州」科技集群連續五年蟬聯全球第2位，印證三地科技創新有龐大的發展潛力，肯定粵港澳大灣區在全球創科領域的領先地位。在南沙開校的香港科技大學（廣州）在2023／24學年迎來了首屆本科生，培育人工智能和數據科學等範疇的人才，助力港穗共同打造重大科技創新平台，為建設國家成為世界科技強國作出貢獻。

政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席。