百億元新型工業加速計劃　李家超：香港成初創研發成果產業化平台

目前仍身在哈爾濱的行政長官李家超，今日（10日）透過視像形式在應用科技高峰會上致辭時表示，政府新設立的100億「新型工業加速計劃」，將加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，幫助生命健康技術和先進製造業等行業，建立尖端的智能生產設施，令香港成為初創企業、研究員和投資者把研發成果產業化的平台。



李家超（梁鵬威攝）

他又指，香港致力於創新和轉型，政府一直實施具前瞻性的政策，推動香港創新發展。北部都會區將成為香港創新科技領域的增長引擎，隨著港深創科園香港園區今年正式投入營運，相信將成為創新無止境的中心。李家超指，香港有中國優勢，也有全球優勢，擁有優越的營商環境和世界一流的專業服務，同時是亞洲唯一擁有多達5所大學進入世界前100名的城市，有助培養多才多藝的勞動力，亦將繼續吸引頂尖學者和研究人員加入本地機構。

孫東指創新科技並非只是流行語（資料圖片）

孫東：創新及科技非只是流行語 是香港未來命脈

而出席峰會的創新科技及工業局局長孫東致辭指，創新科技並非只是流行語，行政長官最新施政報告提到，創新及科技是香港未來的命脈，政府正從創科的人才、基建和合作夥伴中投資，努力鞏固香港作為區內領先創新中心的地位，在吸引國際人才同時，亦會培養本地人才，成為人工智能、機械人、生命健康技術以及先進製造業等領域的領軍人物。

孫東又指，香港與內地的合作潛力巨大，應科院在合作中發揮關鍵作用。政府早前提議將應科院和納米及先進材料研發院合併，將兩個強大的研發中心優勢和共同價值觀結合，從而提高開展高附加值應用研發工作的能力，從而釋放新實體的綜合實力，共同加速發展新的高質量生產力。