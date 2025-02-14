岑浩輝上任後首訪港　李家超：兄弟城市共同擔當區域發展核心引擎

澳門行政長官岑浩輝去年底就任後首次訪港，香港行政長官李家超今日（14日）在禮賓府歡迎岑浩輝，並與岑浩輝的團隊共晉午餐，進一步探討深化港澳合作，共同建立粵港澳大灣區內互利共贏的合作關係，推動灣區高質量發展。李家超稱，港澳是兄弟城市，地緣相近、人文交流頻繁，經貿往來密切，在多方面緊密協作，例如經濟、跨境基建、旅遊和文化等，為構建具國際競爭力的一流灣區共同努力。他又稱，港澳要共同擔當區域發展核心引擎的責任，與國家同發展、共繁榮。



岑浩輝曾表示，就職後會約李家超見面商討合作，惟兩地發展定位不同，冀雙方在旅遊文化上可互補優勢。



兩人的會面適逢中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周先後到毗鄰澳門的橫琴，又到深圳河套𣶶港科技創新合作區調研後舉行。夏寶龍曾港府官員進行約四小時座談會，希望特區政府繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新，並期望粵港澳大灣區更多互惠合作、聯動發展。



李家超和多位香港官員與岑浩輝及其團隊合照。（李家超Facebook）

李家超：要共同擔當區域發展核心引擎的責任 港澳會攜手合作

李家超表示，在「一國兩制」的獨特優勢下，港澳能直接參與內地的龐大市場，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的橋樑；而港澳同為粵港澳大灣區的中心城市，優勢互補，共同擔當區域發展核心引擎的責任，與國家同發展、共繁榮。

他表示，香港與澳門是兄弟城市，地緣相近、人文交流頻繁，經貿往來密切，在多方面緊密協作，例如經濟、跨境基建、旅遊和文化等，為構建具國際競爭力的一流灣區共同努力。此外，連接兩地的港珠澳大橋更大大拉近距離，促進了港澳之間更緊密的交流和互通。他相信在岑浩輝的領導下，澳門和香港會進一步攜手合作，實踐國家主席習近平在澳門重要講話中提出的四點希望。

港府⁠政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、⁠文化體育及旅遊局局長羅淑佩及行政長官辦公室主任葉文娟等出席了會面。

岑浩輝（左三）的團隊和李家超（右三）的團隊會面。（李家超Facebook）

岑浩輝：港澳發展定位不同 但互補性強

岑浩輝則表示雙方就港澳持續深化科創、金融、中醫藥、旅遊、文化體育、會展商貿等多領域的產業合作，攜手推進高質量粵港澳大灣區建設，更好服務國家發展大局等議題作深入交流。他表示，港澳兩地應配合國家總體發展戰略，不斷提升相互間的合作水平，互利共贏，共同增進港澳居民的福祉。雙方也就持續推進兩地司法協助事宜交流意見。

岑浩輝感謝香港長期以來對澳門發展的支持。他指出，香港和澳門實行「一國兩制」具有巨大的制度優勢，雖兩地的發展定位及要素各有不同，但互補性強，在既有的良好基礎上進一步加強港澳合作，將成就兩個特區的更大發展。

陪同岑浩輝來港的包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長戴建業、運輸工務司司長譚偉文、行政長官辦公室主任陳格、政策研究和區域發展局局長張作文等。

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岑浩輝考察科學園和故宮文化博物館 了解創科發展及文化文物合作

港澳特首會面前，岑浩輝一行先後到香港科學園和香港故宮文化博物館考察，瞭解香港的創新科技發展，以及與內地的文化文物合作成果。岑浩輝表示，澳門正加快推進經濟適度多元發展，中醫藥大健康和高新技術都是重點推動的產業，同時，澳門亦着力打造為「以中華文化爲主流、多元文化共存的交流合作基地」，期望隨着大灣區的進一步融合，港澳兩地可持續深化相關產業及文化建設的合作，互相促進，共同發展。

岑浩輝競選特首後，曾形容港澳的關係是「打風打唔甩」，又表示就職後將約香港特首李家超見面商討合作，惟兩地發展定位不同，金融方面澳門不敵香港，冀雙方在旅遊文化上可互補優勢。李家超則曾表示港澳兩地合作無間，形容兩地情如手足。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

港澳辦主任夏寶龍上周先後到橫琴粵澳深度合作區，及調研深圳前海深港現代服務業合作區進行調研，並實地視察了河套香港園區。

調研橫琴粵澳深度合作區時，廣東省省長、深合區管委會主任王偉中，中央港澳工作辦公室副主任、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰，澳門行政法務司司長、深合區管委會常務副主任張永春等有參加相關調研和座談會。

夏寶龍與陳茂波為首官員深入交流（政府新聞處）

而夏寶龍早前亦在陳國基及陳茂波陪同下，實地視察了河套香港園區，其後調研深圳前海深港現代服務業合作區，並召開座談會，聽取陳茂波介紹特區政府2025年經濟發展的方向和工作重點。當時政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、甯漢豪、孫東、運輸及物流局局長陳美寶、署理文化體育及旅遊局局長劉震亦一同參與座談會。

2月13日，行政長官李家超召集司局長開會聽取滙報，總結夏寶龍的指導和意見。（李家超FB）

而港澳特首當時均身在哈爾濱出席亞冬運活動。李家超返港後隨即召集相關司局長作滙報，指示未來要進一步加大力度、擴闊範圍和思維方面，繼續以敢於求變，創新創造，尋求突破。