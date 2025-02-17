去年個人資料外洩的事故按年增三成　鍾麗玲倡修例增私隱公署權力

個人資料私隱專員公署今日（17日）發布2024年工作報告，顯示去年接獲203宗個人資料外洩的事故通報，較前年多三成。專員鍾麗玲表示，正與政府合作檢視《個人資料私隱條例》，建議修例加大公署權力，包括向外洩機構施加行政罰款等。



個人資料私隱專員公署（資料圖片）

資料外洩事故增三成 署方倡修訂《私隱條例》

立法會政制事務委員會今日（17日）討論私隱專員公署2024年工作報告，私隱專員鍾麗玲稱，去年接獲203宗個人資料外洩的事故通報，較前年增三成。新思維立法會議員狄志遠認為，資料外洩事故頻生，直言會讓市民覺得專員無執法權，為公署帶來「無牙老虎」的觀感。

私隱專員鍾麗玲（前排左）向立法會介紹公署去年的工作報告（周令知攝）

政制及內地事務局局長曾國衞上月底在立法會大會指，個人資料私隱專員公署已研究修訂《個人資料私隱條例》，初步建議包括設立強制性個人資料外洩通報機制、直接規管資料處理者、加強罰則並賦權專員可施加行政罰款等。他同時也指會考慮修例對中小企的影響。

私隱專員鍾麗玲稱正與政府研究擴大公署權力（周令知攝）

私隱專員鍾麗玲的回應，與曾國衞基本一致，稱正與政府合作檢視《個人資料私隱條例》，倡修例加大公署權力，包括向外洩機構施加行政罰款等。她補充正研究其他司法管轄區的相關法例和經驗，並香港實際情況，以擬訂切實可行的修例建議。

起底個案減逾四成 警方至今拘二十人

鍾麗玲又表示，現時本港網上起底個案已大為減少，公署去年共處理442宗「起底」個案，較2023年的756宗減少42%，當中已就118宗個案展開刑事調查，至今警方已拘捕20人。

議員關注能否就通用設計立法

另外，平等機會委員會隨後發布2024年工作報告，其中提到正籌辦新一屆通用設計嘉許計劃，以持續在各場所推動採用通用設計，為殘疾人士提供便利，提升其生活質素。狄志遠認為，嘉許計劃太過普通，關注有否立法空間。

平等機會委員會主席林美秀未正面回應，但她表明，在推廣通用設計之餘，並未放棄其他反對歧視殘疾人士的工作，包括及時執法和推動非政府組織參與。