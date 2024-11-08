平機會嘉許採納通用設計的處所　冀持份者協助打造全民通達環境

根據政府統計處推算，香港的未來人口預期持續高齡化。65歲及以上長者的人口推算由2021年的145萬（佔總人口的 20.5%）增加接近一倍至2046年的274萬（36.0%）。相較之前25年（1996年至2021年）只有約80萬的升幅，未來長者人口上升的速度明顯加快。與此同時，15歲以下人口的比例預計將由2021年的11.4%逐漸下降至2046年的7.1%。為了應對急速高齡化的人口、與日俱增的長期病患和照顧者群體，以及締造有利育兒環境以鼓勵生育，香港社會正殷切需要兼容通達的環境設施，而通用設計正好符合這個社會的需要。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會在2024年11月1日舉行首屆「通用設計嘉許計劃」嘉許典禮。主禮嘉賓香港特別行政區政府政制及內地事務局局長曾國衞及平機會主席林美秀向評審委員會委員及支持機構代表頒發感謝狀，以答謝他們對此計劃的支持。圖示曾國衞（前排右八）、林美秀（前排右七）、平機會委員和管理層、評審委員會委員及支持機構代表合照。

通用設計嘉許計劃獲公私營機構支持

有見及此，平機會將促進暢通易達及推廣通用設計定為2024-2026年六項策略目標之一，並於今年2月推出首屆「通用設計嘉許計劃」，目的是推廣平等機會、多元及共融價值，以期為不同年紀、能力和面對不同人生階段的人建立暢通易達和易於使用的環境。我們很高興這個計劃得到公私營機構的熱烈支持，共收到104間公司及機構為270個處所提交申請。這反映不同界別對通用設計的認同和重視，明白到在設施和服務中融入通用設計的原則不單可便利市民和滿足多元客群的需要，更可為企業帶來競爭優勢，亦肯定了平機會多年來致力推廣通用設計和通達環境的努力。

超過300位嘉賓及獲獎處所代表出席「通用設計嘉許計劃2024/25」嘉許典禮。

通用設計切合不同年齡和能力的使用者需要

通用設計的概念是以使用者為本，把設計擴闊至可切合不同年齡、能力及處於不同人生階段的眾多使用者的需要，讓他們可自主地進出不同處所，並獲得或享用貨品、服務及設施。這些可供每個人使用的產品和環境，是在設計階段就融入了通用設計元素，省卻日後因應個別群體的需要而進行改裝的過程。

共有11個處所榮獲「通用設計嘉許計劃2024/25」特別嘉許大獎，AIRSIDE購物商場是其中一個獲獎處所。圖示平機會主席林美秀（右一）向南豐物業管理副總經理陳振華（中）頒發獎狀。

嘉許典禮281個獎項涵蓋不同場所及設施

為了表揚在採納通用設計方面有傑出表現的機構，並鼓勵社會各界共同創造全民通達環境，平機會在上周五舉行了「通用設計嘉許計劃2024/25」嘉許典禮，頒發了281個獎項。獲獎的處所涵蓋範圍廣泛，包括商場、辦公室、食肆、康體文娛設施，甚至百年古蹟，它們均展示了通用設計措施的最佳範例。有別於一般建築設計獎項，「通用設計嘉許計劃2024/25」的評審準則不止涵蓋處所的規劃守則和設計要求，還包括服務的提供，所以獲獎處所不但有設計傑出的設施，還有友善、貼心的服務和包容性的態度，每個細節都傳達出共融信息，從而創造兼容通達的社區環境。

香港中華煤氣有限公司的辦公大樓在「通用設計嘉許計劃2024/25」中，獲得特別嘉許大獎。平機會主席林美秀（右一），以及香港中華煤氣有限公司集團環境、社會及管治總監李健明（中）和集團健康安全環保及物業管理總經理張柏堅（左一）合照。

得獎處所代表分享良好通用設計範例

我在此恭喜所有得獎處所，尤其是11個榮獲特別嘉許大獎的處所，它們都是在通用設計措施與服務方面有出色的表現，並經過由多位來自不同界別的專家和平機會委員組成的評審委員會，仔細審閱後挑選出來。在嘉許典禮當天，大會播放了訪問短片，多位獲得特別嘉許大獎的處所代表分別講解了其處所實施的通用設計措施以及所帶來的好處。

渠務署、阿特金斯顧問有限公司及領建建築師事務所有限公司負責的觀塘污水泵房獲得了「通用設計嘉許計劃2024/25」特別嘉許大獎。渠務署助理處長李偉文（左四）接受平機會主席林美秀（右四）頒發的獎狀。

AIRSIDE購物商場是其中一個獲得特別嘉許大獎的處所，負責該商場的南豐物業管理副總經理陳振華在短片中介紹了商場的嬰兒護理中心。中心設有數個獨立空間可作餵哺母乳或集乳之用，亦有暖奶器、奶瓶消毒設施、哺乳圍巾、嬰兒車等提供給顧客使用。此外，為了方便輪椅人士，商場亦設有低櫃位服務台、電動輪椅充電、自動門等設施。陳振華指在籌備興建初期已把通用設計納入計劃當中，他相信這些設施可為商場帶來人流，為客戶增加商機。

另一個獲得特別嘉許大獎的處所是香港中華煤氣有限公司辦公大樓。在2023年進行翻新工程時，公司特意在大樓的大門外加建了輪椅升降台，讓使用輪椅的員工可以從正門直接進入大堂。大堂更設有自動門、闊閘機，以及以地下排隊燈代替排隊柱及拉帶，方便輪椅及行動不便人士。香港中華煤氣有限公司集團環境、社會及管治總監李健明亦希望其他處所在進行翻新工程時，可考慮把通用設計概念納入計劃中，加建或改建一些設施，以方便不同需要的使用者。

至於在康樂、體育或文化用途的樓宇及場地組別，渠務署、阿特金斯顧問有限公司及領建建築師事務所有限公司負責的觀塘污水泵房獲得了特別嘉許大獎。渠務署在污水泵房上蓋興建了一個綠化園景平台，平台上設有超過60組遊樂設施，包括無障礙鞦韆及無障礙氹氹轉，讓輪椅使用者及背部、頸部或腰椎需要特別保護的小朋友亦可以一起玩樂。渠務署助理署長李偉文希望透過參賽讓更多人知道政府的工程是為市民服務，能增添幸福感之餘亦是善用社區基建設施的方法。

平機會呼籲打造全民通達的環境

從這些實際的經驗分享，我們可以看到一個全民通達的環境不單為處所、設施及服務的使用者帶來便利及好處，處所營運者亦同樣有所得益，例如更善用及優化現有的設施，甚至為處所帶來更多的人流及商機，創造真正雙贏局面。

人口高齡化的趨勢將會在未來持續，因此，我們更需要為未來作好準備。我呼籲不同界別在設計處所、環境或產品時，或在維修或翻新處所時，考慮所有人的需要，打造全民通達的環境，確保每個人都享有平等機會參與社會。同時，我們也呼籲院校開設有關通用設計的課程，裝備同學在進入職場以後，可以發揮所長，參與構建一個兼容通達的環境。