平機會推出約章及嘉許計劃　推動僱主建立種族多元共融工作間

為了鼓勵僱主推動種族多元共融工作間的文化，平機會在2018年推出《種族多元共融僱主約章》（《約章》）。六年間，簽署約章的機構數目由11間增加至超過500間。平機會於上周五（11月29日）舉行了活動，慶祝《約章》已經茁壯成長成爲有超過500名成員的大家庭，並同時宣布推出「種族多元共融僱主嘉許計劃」（「嘉許計劃」）。「嘉許計劃」將於下周一（12月9日）開始接受報名，歡迎公司及機構申請，截止報名日期為2025年3月31日。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



城巴有限公司董事總經理李卓豪（左二）、Make The Right Call行政總裁王昭燕（右二）及港鐵公司總經理—環境及社會責任黃嘉盈（右一）在《種族多元共融僱主約章》六周年慶祝活動中，分享如何在工作間提倡種族多元和共融。

舉行活動慶祝《種族多元共融僱主約章》成立六周年

上周五的活動還慶祝《約章》成立六周年，以及《種族歧視條例》生效15周年。當天有接近200名《約章》的簽署機構代表出席，一同見證這些重要的里程碑。

大會除了邀請香港特別行政區政府行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀議員為活動的主禮嘉賓外，還邀請了三名業界領袖，包括城巴有限公司董事總經理李卓豪先生、Make The Right Call行政總裁王昭燕女士及港鐵公司總經理—環境及社會責任黃嘉盈女士，在慶祝活動上分享他們在機構推動種族多元共融的原因、挑戰及主要措施。我們希望透過他們的經驗分享，能夠促進機構就建設種族多元共融工作間進行交流。

平機會11月29日舉行活動慶祝《種族多元共融僱主約章》推出六周年及《種族歧視條例》生效十五周年。行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀（中）、平機會主席林美秀（左五）、立法會議員容海恩（右五）及平機會委員及管理層，向台下的嘉賓祝酒，標誌《種族多元共融僱主約章》踏入新的里程。

超過500間機構承諾推動種族多元工作間

平機會推出《約章》旨在鼓勵僱主建立種族多元共融工作間，讓少數族裔人士能享有平等的就業機會。《約章》涵蓋三個範疇：共融政策、共融文化和共融工作環境，並設有九個目標，當中羅列了多項良好常規，方便《約章》簽署機構在訂立相關政策及措施時有所依循。

《約章》的簽署機構數目能在六年間攀升至超過500間，實有賴各機構的支持，更足以證明種族多元共融確能為機構帶來好處。我認為在工作場所及社會推廣種族多元、平等、共融不能單靠法例及政策，更要透過深化討論和持之以恆的推廣以改變思維，將種族多元、平等、共融的觀念融入企業的核心價值，達到真正的進步。

推出計劃嘉許推行種族平等、多元、共融的機構

為了進一步加深社會大眾認識種族多元共融政策的好處，以及肯定和表揚致力在工作場所推行各項種族平等、多元、共融政策及常規的機構，平機會推出「種族多元共融僱主嘉許計劃」，期望獲嘉許的機構向夥伴和持分者分享良好常規和共融政策，以推動更多機構仿效，建設種族多元共融工作間。

接近200名嘉賓出席由平機會舉行的《種族多元共融僱主約章》成立六周年及《種族歧視條例》生效15周年的慶祝活動。

「嘉許計劃」設有種族平等招聘獎、共融工作環境獎及社區參與獎三項獎項類別，歡迎推動工作間種族多元共融的機構報名參加。獨立評審團會按策略性、推行性、創新性、可持續性及影響力這五大範疇，決定各類別的獲嘉許機構。有意參加「嘉許計劃」的機構，可於2024年12月9日至2025年3月31日期間遞交報名表格，詳情可瀏覽「嘉許計劃」網頁。

機構制訂種族平等和多元共融的政策，能確保機構有一套公平的程序和準則，不會對任何種族人士造成歧視，同時亦可加強員工的種族共融意識。各《約章》的簽署機構在過去六年，積極採納各項良好常規，並與商界合作夥伴分享經驗，在推動種族多元共融上貢獻良多。平機會期望繼續與不同界別的僱主加強協作，確保不同種族和文化背景的人士可以在職場上獲得平等對待，發揮所長。