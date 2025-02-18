的士罷駛｜李家超兩提「不得民心」　提醒激烈行動或被人騎劫議題

的士業界計劃3月5日起罷駛5日，抗議政府打擊白牌車不力，行政長官李家超今日（18日）在行政會議開會前回應罷駛行動，他說任何激烈行動不能成功解決問題， 不得民心，且傷害市民利益，形容行動可能會被別有用心人騎劫議題，「更加不得民心」，希望業界理性交流共同解決問題。



他未有正面回應會否增發出租車許可證，稱運流局已提出研究規管網約車平台，確保市民有合法的點對點服務，改善的士和規管網約車多年的問題。



由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，上周二（10）開會提出要求政府即時取締白牌車。（黃浩謙攝）

行動召集人之一、香港無綫電的士聯會黃羽庭，斥與Uber合作的天誠車行是「同流合污」，指其立場不代表業界。（羅君豪攝）

由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，上周二（10）開會提出要求政府即時取締白牌車，若政府於明天（19日）的交諮會網約車會議仍未有滿意的回應，業界將於當日宣布，3月5日起「暫停載客服務」不少於5日。罷駛發起人、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭更曾批評政府「不仁不義」、「毫無誠信」，是導致今日局面的原因。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超兩提的士罷駛「不得民心」 傷害市民利益

李家超今日（18日）在行政會議開會前見記者，被問到政府是否打擊白牌車不力，他表示政府的立場清晰，的士服務要改善、非法白牌車經營要依法打擊。

任何激烈行動都唔能夠成功解決問題嘅，激烈行動只會傷害市民生活利益，不得民心，更加可能使事情變質，被別有用心人騎劫議題，更加傷害市民，同埋社會整體利益，更加不得民心。 行政長官李家超

他引述多個的士業界代表都表示不支持激烈行動，亦都不會參與，有問題應該理性交流了解對方意見，共同解決問題。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

對於長時間未能提出規管網約車方案，以及會否增發現時僅1500張的出租車許可證，李家超表示運流局已提出解決方案，包括引入的士車隊，加強管理、提升的士服務，亦規管網約車平台，確保市民有合法的點對點網約車服務。

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

2月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

他說改善的士和管制網約車是多年來累積的問題，政府上任後以擔當態度提出解決方案，明日（19日）交通諮詢委員會工作組會開會，邀請了的士業界、網約車平台出席，政府都會出席，是好機會讓大家理性交流意見，希望大家理性態度解決問題，做法最符合各方利益。