的士亂局｜香港01調查：39%指政府責任最大　半數認為需政府破局

政府規管網約車平台研究預計年中出爐，焦點在於會否容許更多非的士合法取酬載客，這個放寬難度不低；同時的士業界憂慮新競爭者損害利益，惟「黑的」仍然猖獗，部份司機質素差強人意。港人搭車難，是誰的責任？



《香港01》早前進行網上問卷調查，就的士與白牌車之爭的困局，收集市民意見。在3日內有2,650名讀者參與投票，當中44%人認為，的士業界對今日局面有最大責任，但同時有39%人認為政府最大，相差只有5個百分點。 投票者當中，一半認為「破局者」不是的士業界自己，而是政府，比率較選擇的士業界高出近一倍。



的士業界近年連番要求政府取締白牌車。（資料圖片／黃浩謙攝）

只2%認為網約車平台需負最大責任

《香港01》本月14日進行網上問卷投票，就的士與白牌車之爭，了解市民意見。截至今日（17日）下午，3日多時間合計有2,650名讀者投票。

就的士與白牌車之爭困局持續，2,650名投票者中，44%人指的士業界有最大責任，少於一半；39%人認為最大責任在於政府，比選的士的投票者少5個百分點；認為三方皆有責任為15%，僅2%認為責任在於網約車平台。

至於另一條問題「哪方應擔當破局者？」，共有1,754人投票。當中881人認為破局者是政府，比率為50.2%，略為過半；只有27.5%、即482人認為的士業界是破局者。至於認為三方都是及網約車平台，分別為19%及3%。

的士與白牌車的對立，在網約車平台Uber於10年前攻港開始，期間的士業界多次有行動如集體慢駛，自毀的士抗議，要求政府全面取締。但本地法律，卻未能完全杜絕白牌車，與此同時，網約車也有一定的客群，他們不少厭惡本地的士運作，寧願支付更高車費。隨着高德打車被揭能叫網約白牌車，的士業界與網約車之間戰火再被點燃。

政府過往一直放任兩方面，直至去年才提交規管網約車平台研究，但避開最關鍵的私家車出租許可證發牌，即是否容許的士以外的私家車載客取酬。

張欣宇：的士深層次問題是運力不足 政策需由政府制訂

立法會議員張欣宇指出，個人化點對點交通服務是公共政策，需由政府制訂，「滿足到市民，又可平衡持份者」，調查結果反映很大部份市民對此問題看得清晰。他指的士與白牌車的糾紛持續十年，到去年互相放蛇，今年有少數的士業界發起罷駛，是政府一直無去處理而造成。

張欣宇認為，的士問題表面是乘客不滿服務質素，但深層次是點對點交通服務供求不足，市民在繁忙時間截不到的士，運力不足造就的士可以揀客、拒載，「疫情時佢哋服務好好，見到有客都開心，點會揀客。」

他指20年來政府無增加點對點交通服務，但至少多了天水圍及將軍澳兩個新區，需求上升，「邊個決定牌照數目不變？單靠的士業界自己解決唔到。」