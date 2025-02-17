的士罷駛?｜發起人：要顧司機生計 未有最終決定
撰文：林遠航
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政府規管網約車平台研究預計年中出爐，不過的士業界已按捺不住，要求政府即時取締白牌車，又揚言如政府未能在本周三（19日）前給出「滿意答覆」，會在下月初「暫停載客」五日。
期限只餘一日，快將來到，罷駛發起人、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭今日（17日）最新向《香港01》表示，現時業界未有最終決定，強調要顧及的士司機的生計，又表示若最終政府能夠回應到業界訴求，「可能無需要做額外嘅嘢，或者握手言和都唔定呢。」
口風放軟？ 無線電的士聯誼會主席：變到好似事實咁 未有決定
由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，在上周二（10）召開會議，會上提出要求政府即時取締白牌車，若政府於周三的交諮會網約車會議仍未有滿意的回應，業界將於當日宣布，3月5日起「暫停載客服務」不少於5日。罷駛發起人、香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭更曾批評政府「不仁不義」、「毫無誠信」，是導致今日局面的原因。
記者今日（17日）向黃羽庭查詢時，他重申文件只是會議紀錄，屬內部文件，但經傳媒報道後，暫停載客服務計劃「變到好似事實咁」，又強調業界仍正協調，有人支持，亦有司機擔心生計受損，「司機都要食飯」，因此屆時如何行動，仍未有最終決定。
指政府如能夠幫助到業界「可能無需要做額外嘅嘢」
至於何謂信中提到的「滿意回應」，黃羽庭指要待政府答覆才可以決定，不作揣測，「估錯就無意思。」但他提到若最終政府能夠回應到業界訴求、幫助到業界，「可能無需要做額外嘅嘢，或者握手言和都唔定呢。」
被問到其答覆是否代表他對政府的回應感到樂觀，他強調一切都應該合乎法律，「無論佢係做啲乜嘢都好啦，我相信一個為市民服務嘅政府呢，需要作出正確嘅施政囉。」
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