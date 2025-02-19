持有太子總部物業　民主黨若解散　剩餘資產不能分予黨員

創黨逾三十年的民主黨近日傳出正醞釀解散，黨主席羅健𤋮今日（19日）始終迴避用上解散字眼，反覆強調會討論一切方案。但若該黨最終走上解散之路，黨產的處置也受關注。按民主黨黨章，訂明若該黨決定解散進行清盤，即使仍有剩餘財產，不得分配給黨員，只能轉交或轉讓予一些與該黨宗旨相似的機構，否則轉交慈善機構。



民主黨主席羅健熙（中）始終拒回應醞釀解散一事。（何夏怡攝）

2022年，民主黨當時透露黨產只賣剩位處太子的恒利商業大廈四樓的總部，面積約二千呎，是有平台的特色單位。而當時總部秘書處的職員人數亦已縮減至個位數。

不過，根據民主黨網頁上載的黨章，即使有剩餘資產，也不能分予黨員。

若決定進行清盤，在處理所有債務及責任後，若仍有任何剩餘財產，不得支付或分配給黨員，應轉交或轉讓予一些具有與黨宗旨相似的機構，如沒有此類機構，將轉交予其他具有慈善目的的機構，以惠及香港市民。相關機構的選擇由黨員在解散時或之前的決議決定。 民主黨黨章

民主黨黨章訂明若進行清盪，支付債務後剩下的資產，不會分予黨員（民主黨網頁截圖）

剩餘資產處理 公民黨捐慈善團體 教協由會員均分

泛民主派團體清盤解散也非首次。同屬政黨的公民黨，2023年通過執行自願清盤程序，根據公民黨章則，解散後剩餘資產捐予慈善機構。

而2021年解散的教協擁有大量資產，在出售物業後，再扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等後，根據會章及解散決議，餘款均分予全體會員，每位合資格會員獲3190元。