民主黨主席羅健熙回應解散：過去有討論　明天中委會商討前路

創黨逾三十年的民主黨，近日傳出醞釀解散的消息。民主黨今天（19日）舉行記者會介紹預算案建議，主席羅健熙被問到是否解散時，他未有正面回應，只是說過去黨內有相關討論，明天中委會會開會商討前路。他說大家都很關心民主黨的「呢個問題」，現階段沒有很多新資料可以提供，中委會做好民主黨的工作。



2月19日，民主黨舉行記者會介紹預算案建議。（何夏怡攝）

2月19日，民主黨舉行記者會介紹預算案建議，出席的包括民主黨主席羅健熙（中）。（何夏怡攝）

被施壓解散？羅健熙：無法再交待更詳細內容

羅健熙在記者會上主動提及近日確實有討論民主黨的前路和去向，惟未有有關黨內情況的新資料，形容民主黨會努力做好工作，亦會在明日的中委會繼續討論前路問題，「近日的確有一些討論，暫時只講得咁多」。

我無咩呢種包袱，如果要（解散）咁咪要（解散）囉。 民主黨主席羅健熙

距離立法會選舉不足一年，羅健熙被問到是否被施壓解散，或想向北京釋放若不能參選便解散的訊號，以及黨內資產狀況，他指，黨內一直都有相關檢視，惟無法再交待更詳細的內容，強調所有程序會根據黨章處理。

被問到會否擔心拿不到提名參選立法會，以及是否有「中間人」要求民主黨停運，羅健熙羅說民主黨尚未商討選舉事宜，亦無開始嘗試去找提名。

2月19日，民主黨舉行記者會介紹預算案建議，出席的包括民主黨中委吳永輝（右）。（何夏怡攝）

中委吳永輝：答唔到更多

民主黨中委吳永輝表示，現時「答唔到更多」，涉及黨內重大決定，是有規章制度處理，不只是中委會決定，形容一定會有個步驟。

2月19日，民主黨舉行記者會介紹預算案建議，出席的包括民主黨中委莊榮輝。（何夏怡攝）

民主黨的前身為港同盟，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾經是本港議會內的第一大黨。