財源盡斷急籌款　民主黨僅能撐多一年　若渡過難關須再作參選抉擇

過去大半年選舉接二連三，但泛民傳統大黨民主黨再無身影，隨着代議士辭職、被捕、陷獄，收入銳減但開支大增，過去一年單單支援黨友的法律費用已達1,100萬元，目前財政狀況只夠續命一年。民主黨袁海文向《香港01》表示，黨總部人手已經大瘦身，由過往20幾名職員大減至個位數，黨產賣剩太子總部，就連歷年來充當民陣遊行「頭車」的5.5噸「黨車」都要變賣。



袁海文指，除了區議員銳減九成，去年棄選立法會已有心理準備將失去議員薪酬上繳的收入，但預期外的是年度獎券籌款都未能進行，加上法律開支不斷攀升，目前正處最艱難局面，呼籲支持者助民主黨「捱過呢關」，希望年內籌到300萬元。



渡過眼前財困，有黨內人士透露，真正關鍵是捱到新政府上場，新一屆區議會選舉安排出爐，屆時將是民主黨前途分叉路，關鍵在於會否再參選，屆時將再召開會員大會定去向。袁海文被問到民主黨未來再出選區議會的計劃，強調今日未有答案：「太遠喇，依家都未見到隧道盡頭，仍喺療傷階段。」是否參選，很視乎屆時的參選環境，黨友的看法及民意。



左起為民主黨區議員袁海文、民主黨主席羅健熙。 （資料圖片/高振東攝）

主要收入切斷 訟費及地區等開支達2000萬元

身兼民主黨籌款委員會主席的袁海文透露，過去民主黨每年的收入主要來自獎券及黨慶晚宴籌款，這兩部份每年可籌款約千萬；而區議員及立法會議員上繳部份，佔黨收入約一成，但同時承擔着其他地區服務開支。不過，疫情及政治環境令這些財源不再，往年這個時候進行的街頭獎券籌款，前一年12月申請、1月就會獲批，但今年當局以疫情及技術性問題，兩次要求民主黨交代，「從來未試過咁拖法，查問核數方法，又話有投訴指我哋違反國安法」，最終民主黨在2月撤回申請。

他透露，正準備本月重新遞交申請，目標9至10月再辦街頭賣獎券：「其實18/19年之後（收入）都係獎券為主，呢家嘅政治形勢，晚宴要啲機構買枱唔現實，以後會再有呢啲聚餐，但形式唔再係咁。」在一系列未知數下，開支大增，包括最大筆、且一路攀升的黨友保釋及上訴等法律開支。連同為區議員離職潮所須墊付約700萬元的遣散費用，以及保留黨地區據點而承擔的300萬元啟動資金，總額達2,000萬元。

民主黨已變賣大量資產，餘下太子的總部。（資料圖片）

黨產賣剩太子總部 秘書處人手剩個位數

民主黨早前已出售荔枝角物業，悉數用於支援黨友訟費，目前已進一步縮減總部秘書處人手，陸續遣散絕大部份職員，袁海文稱不少已自願離職：「都有啲減工時、改服務形式。」知情人士指，留下的「都要減人工，大家都知情況係點，有商有量。」地區支部以往有秘書處職員，現時都要靠黨員義務頂替。

袁海文指，民主黨目前最重要是延續地區工作、以及支援在囚黨友，所以連經常帶隊遊行的「黨車」都要變賣，「養車唔平，而且短期內遊行都唔再可行！」民主黨最新推出籌款網店，義賣卿姐明信片、環保布袋等致力開源，袁坦言現時的政治環境要眾籌、辦籌款晚宴、或者爭取單頭大額捐款都不可能，「未來只能靠社會大眾！」

努力申請適用消費券平台：一聽民主黨就唔批

據了解，民主黨是考慮到眾籌等有風險，知情人士形容，「洗黑錢」等古靈精怪的指控曾出不窮，網店風險比較低。被問到網店可否用消費券，袁指曾經好努力向相關電子平台、或第三方支付工具申請，然而「一聽到民主黨就唔批，電子平台雖冇拒絕、但都無批。」早前因「參選立會」鬧分歧，主力籌款的元老李華明表明不參選就「無嘢籌」，今次有否為財困出力？袁指不會點名評論，強調所有元老前輩，上上下下都好落力齊心。

捱到區選安排出爐？袁：只考慮望得到嘅未來

籌款只能解燃眉之急，而區議員宣誓風波觸發離職潮，民主黨區議員數目由逾90名銳減至個位數，也是陷財困的其中一個原因。正如袁海文所指，民主黨其中一項重要工作是延續地區服務，為此已承擔300萬元開支，少了區議員上繳、卻多了開支，「一來一回」負擔增加不少。下一屆區議會選舉明年底舉辦，知情人士指，解決目前財困是要捱到區選方案出爐，屆時將再面臨另一個分叉路。

另一黨內人士指，屆時民主黨將再召開黨員大會定前路，估計如果選制不變，僅要求宣誓都會出戰，但如要「乞討」選委提名就未必參與，不過他重申黨內一直都無正式討論過。袁海文無回應有否此考慮，強調「到時變成點都唔知，係咪全部委任都唔知」，只考慮「望得到嘅未來」，維持着地區服務，重申現有財政只可撐到明年3、4月，如果籌不到300萬元，屆時現金流會出問題，「依家最緊要過到呢關。」

袁海文指，明年底民主黨會否派員參與區選「今日未有答案，將來睇將來，好現實，要睇參選環境、市民意見」，再由中委及黨員決定。他續指目前在區議員的工作被「綁手綁腳」，舉例抗疫及物資議題都難在區議會討論，只能「盡做」，談下屆參選太遙遠，「依家都未見到隧道盡頭！」