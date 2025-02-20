記協春茗預訂再遭取消　新酒店場地稱未能招待　記協指沒提及原因

香港記者協會（記協）舉辦年度春茗晚宴再遇阻滯，原訂本月15日的春茗晚宴因前一日收到酒店方通知，因為「樓層漏水、導致電力供應一度中斷及不穩」，要延期至下周一（24日）改地點舉行。不過，記協今（20日）稱，昨日（19日）收到新場地香港逸東酒店通知，在沒有提供原因下指「未能招待」記協晚宴。

記協稱對連續兩次被已下訂金及已簽合約的酒店場地取消預訂感到遺憾，但指記協不只會繼續尋求新的方式和空間與各位相聚，亦將啟動其他後備方案，讓春茗籌款能夠繼續舉行。



記協。（資料圖片）

記協：啟動其他後備方案讓春茗籌款能繼續舉行

記協今早向春茗晚宴參加人士發電郵稱，昨日收到新場地逸東酒店通知，對方在沒有提供原因下指「未能招待」記協晚宴。記協對連續兩次被已下訂金、已簽合約的酒店場地取消預訂，無可避免感到遺憾，但記協不只會繼續尋求新的方式和空間與各位相聚，亦將啟動其他後備方案，讓春茗籌款能夠繼續舉行。

原於晚宴拍賣的物品將改網上拍賣 春茗晚宴將安排退款

記協指，將會把原定於晚宴現場拍賣的11項拍賣品進行網上拍賣，現正架設網上拍賣系統，並作最後測試，並暫定於2月28日至3月1日舉行為期24小時的網上拍賣，稍後時間會公布更多詳情，亦會有專人與早前表達有意競投的人士聯絡。記協又指，由於春茗晚宴暫時未能舉行，會安排退款。