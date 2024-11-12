記協主席鄭嘉如與前僱主《華爾街日報》溝通無效　今向勞處提申索

香港記者協會主席鄭嘉如今年7月被《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭嘉如今（12日）到勞工處勞資關係科提出申索，並指有證據表示《華爾街日報》解僱她是因為其在記協的身份，認為《華爾街日報》涉違反《僱傭條例》21B條，冀政府嚴謹調查。鄭嘉如表示，她曾透過法律代表嘗試與《華爾街日報》法律部溝通調解，惟公司堅持指解僱原因是裁員，她認為溝通無效遂決定到勞工處申索。



香港記者協會主席鄭嘉如11月12日到勞工處勞資關係科提出申索。（黃浩謙攝）

鄭嘉如今到勞工處勞資關係科報案，指其前公司《華爾街日報》涉嫌因僱員參加工會活動，而作出「不合理及不合法解僱」，違反《僱傭條例》第21B條。

她指，今日已向勞資關係科提出申索，並出示所有證據，稍後則會到勞工處勞資審裁科提出申訴，明天亦會向勞工處調查科錄口供。

香港記者協會主席鄭嘉如今年7月被《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭嘉如今（12日）到勞工處勞資關係科提出申索。（黃浩謙攝）

鄭嘉如又指，她曾透過法律代表，向《華爾街日報》提出以第三方調解員進行調解，惟被對方拒絕，並堅持指解僱她只是出於裁員需要，不會讓她復職。她因溝通不果，決定向勞工處提出申訴。

鄭嘉如今年7月出任記協主席，同月被《華爾街日報》解僱，原因為「職位重組」。她指在記協選舉前夕，其前上司已向她施壓要求她退出記協，稱香港有別於其他確立新聞自由的地方，《華爾街日報》員工不應在香港推動新聞自由。