記協主席鄭嘉如告《華爾街日報》　律政司考慮介入　案押後至4.22

記者協會主席鄭嘉如去年當選後，7月即遭《華爾街日報》解僱。她指其上司曾指其記協職務與記者職位無法共存，認為她因參與工會而遭解僱，遂向《華爾街日報》提出私人檢控。案件今(13日)在東區法院提訊。被告要求押後案件，鄭透露勞工處曾向律政司索取指示，但律政司不建議檢控，故她才提出訴訟，鄭亦指，代表勞工處的律政司現亦要求押後，以考慮是否介入。鄭認為案件涉公眾利益及迫切性，裁判官把案押後至4月22日再訊。



記協主席鄭嘉如。(盧翊銘攝)

記協主席鄭嘉如。(盧翊銘攝)

被告為《華爾街日報》的母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc的代表。(盧翊銘攝)

被告涉阻員工行使職工會條例

被告為《華爾街日報》的母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，被控兩項控罪，分別為：僱主阻止或阻嚇員工行使《職工會條例》第 21B 條（1）款所授予的權利，及僱主因僱員行使該等權利而被終止其僱傭合約或受歧視。

涉指鄭若當選將不獲續聘

首罪指被告於2024年6月21至22日，作為鄭嘉如的僱主，刻意阻止或阻嚇鄭行使《職工會條例》下所享有成為工會會員或職員的權利，即要求她參選記協主席，需獲得准許，而該准許將會被拒，並指她若參選或擔任此職位，將不會繼續受聘。

第二項控罪指，被告於2024年7月17日，作為鄭的僱主，因她行使《職工會條例》下享有成為工會會員或職員的權利，即擔任記協主席，而解僱她。

記協主席鄭嘉如(右二)及代表她的資深大律師祈志(右一)。(盧翊銘攝)

代表被告的大律師黎耀華。(盧翊銘攝)

鄭透露律政司曾建議不作檢控

代表鄭嘉如的資深大律師祁志稱，律政司考慮是否介入案件，要求押後。他又透露，鄭曾向勞工處投訴，並提交文件。勞工處去年12月6日就是否檢控向律政司索取意見，律政司最終不建議處方檢控。

辯方稱需索指示評估案情

辯方大律師黎建華希望案件押後8星期，並解釋鄭的案情簡短，只涉及數名人士，部份人士或不在港。被告需索取相關指示以評估案情。

案件涉公眾利益亦有迫切性

祁志回應指，本案涉及一間國際傳媒機構違反相關法例，鄭最終遭不合法解僱，認為案件涉及公眾利益，亦有一定迫切性。他亦透露案件除有文件證供，亦涉錄音，認為押後4星期已足夠。但主任裁判官蘇文隆最終應被告的要求，把案押後至4月22日再訊。

案件編號：ESS 35334、35335/2024