2元乘車優惠｜田北辰樂見採$10以上兩折建議　若限次變限額更公平

消息指政府將為2元乘車優惠設限，每月最多乘搭240程車，10元以上車費則以兩折計算。早前曾向財政司司長陳茂波建議10元車費以上2折優惠以解決「長車短搭」問題的實政圓桌立法會議員田北辰今日（21日）稱，2元乘車優惠多年來存在嚴重缺陷，樂見政府採納意見，相信新方案向長者提供誘因乘搭短程車，解決長車短搭的問題。

田北辰又指，增加使用次數限制對老人家是方便，可以按查看搭乘次數而有個預算，但認為若用銀碼去設限的話會更公平，因以次數限制的話，實際是短途客補貼長途客。



實政圓桌田北辰在社交平台表示，2元乘車優惠多年來「存在嚴重缺陷」，樂見政府採納政黨意見。（田北辰Facebook）

田北辰稱2元乘車優惠存嚴重缺陷

實政圓桌田北辰在社交平台表示，若2元乘車優惠不變，未來5年、10年交通費用持續上漲，政府補貼額及百分比會越來越多，「完全係一個俾人嘲笑嘅政策」；若政府每隔一段時間調高金額，「做醜人之餘又會惹來爭議，每個特首會拖得就拖」，因此政策過去13年都沒有改變政策。

改為10以上2折料解決大部份長車短搭問題

實政圓桌早前建議政府將2元改為10以上2折，長遠而言費用會自動調節，未來基本上毋須調整實額，亦可向非趕時間的長者提供誘因乘搭短程車，從而解決大部份長車短搭的問題。即使他們搭長途車，亦讓他們知道補貼是社會資源，「應該付出多少少」。

田北辰指，以使用次數作限制對老人家較方便，他們可以按查看搭乘次數，自己有個預算，不過，若以銀碼設限，政府就可精準掌握每年補貼上限數額，因只不過將發出樂悠咭總數，乘以$1500(實政圓桌建議每月上限金額)八折，再乘12個月。

田北辰指以銀碼設限做法另一個好處是公平，因為如果計次數，其實是短途客補貼長途客，他指實政圓桌對兩個做法都覺得分別太大，只是傾向如用銀碼設限可以更公平。

有消息指，政府將為2元乘車優惠設限，每月最多乘搭240程車，10元以上車費則以兩折計算。（資料圖片／賴卓盈攝）

分段收費或致巴士長途線收入減 憂最終申請大幅加價

對於有意見指長車短搭可透過分段收費解決，他則表示有所保留，並解釋若普通乘客可享分段收費，變相很多人「唔理係咪長途車都照上，去到目的地就落車拍」，導致巴士公司長途線收入大減，繼而再向政府申請大幅加價。為了減少政府無謂的補貼，應只限於持有樂悠的人才可享用。

他指，若要分段收費，應在每個巴士站都安裝拍卡機，並強調拍卡機不能安裝車上，避免其他乘客短車長搭，拍卡後不落車。

實政圓桌田北辰在社交平台表示，2元乘車優惠多年來「存在嚴重缺陷」，樂見政府採納政黨意見。（田北辰Facebook）

倡加強執法打擊濫用

他又指，政府一直無提及執法問題，現時不論巴士和小巴，「無數嘅人唔係攞張卡出嚟拍，好多時只係銀包甚至手袋拍咗就算，司機又唔會查，喺呢度就恐怕會有唔少嘅濫用情況。」他提倡修例，當有人用樂悠卡拍卡，必需向司機出示樂悠卡以對外貌，達至阻嚇作用。

他指，港鐵目前純粹靠抽查，各個站合共有800個閘機，根本無可能加人手專門查持卡人士，令濫用樂悠卡情況更嚴重。他提議加重懲罰，考慮將濫用樂悠卡坐港鐵的人列作刑事。