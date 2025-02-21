了結兩元乘車爭議　公共財政重返正題

《香港01》引述可靠消息報道，兩元乘車優惠的合資格門檻將維持於60歲，惟未來將以每月240程為上限，以及10元以上的車資改為兩折收費。新方案既顧及了60歲或以上市民的日常出行需要，又可以減少「長車短搭」，鼓勵使用者精明乘車，值得社會支持。



每月240程為上限，以一個月計即是平均每日8程，肯定已能滿足市民的基本需要。一般上班來回兩程，加上吃飯和消遣等，絕大多數情況下也不會超過8程。如果是鼓勵長者出行，8程也足夠他們一日內前往多處活動。事實上，據說數據也顯示目前不到百分一的優惠使用者一個月搭乘多於240程。

至於10元以上的車資改為兩折收費，明顯已顧及市民的承擔能力。以港鐵的成人八達通票價為例，荃灣來往尖沙咀是11元，將軍澳來往中環15.8元，沙田來往金鐘17.1元，兩折計算分別是2.2元、3.2元和3.5元。可見在多數情況，新算法下的車資仍然合理，不會對市民帶來很大負擔。按照鼓勵出行的政策原意，3元、4元的車資仍然有相當吸引力。

對於合資格市民而言，兩元乘車優惠這相當於每個月省下幾百元乘車開支，但在公共財政而言，這始終稱不上是重大政策。40億元車資補貼乍看龐大，但港鐵公司一年派息已經是76億元，政府作為大股東相當於獲派股息57億。然而由前運輸及房屋局局長張炳良，到行政會議召集人葉劉淑儀，以至是財政司司長陳茂波，卻一再糾纏於兩元乘車優惠，好像《財政預算案》除此之外再沒重要政策值得討論。現在政府既然有了改良方案，既維持了對60歲或以上市民的津貼，同時又能打擊「長車短搭」以至誇張濫用的情況，不管最後能夠節省多少開支，爭議都已經值得告一段落。

歸根結柢，修改兩元乘車優惠並不是應對財政赤字的方法。就好像去年增加了商業登記費和恢復了徵收酒店房租稅，實際上有什麼作用？就連上調薪俸稅和個人入息課稅的最高稅率，每年收入也只是增加9億。兩元乘車優惠一年40億元的支出，比起接近1600億元的公務員薪酬可謂九牛一毛。不管認為財政赤字是周期性抑或結構性，政府要做的都是檢討過去對地價收入的依賴、利得稅和薪俸稅的稅階、如何振興金融市場以增加印花稅等。

更何況《財政預算案》不應該只是替政府平衡收支，更要推動香港經濟轉型和發展。真正能夠照顧有需要市民的，是充足而高質素的公營房屋供應，全面而可負擔的醫療和退休保障。真正紓緩中產重擔的，是更好收入、更高增值的工作，是更有利創業的經濟環境。下星期三（2月26日）公布的《財政預算案》，如果仍然沒有帶來高增值的產業、新的經濟增長點，政府就不會有可靠收入來源以投資未來。