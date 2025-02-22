張舉能：完善法律法規應對體育產業發展　推香港邁向國際體育樞紐

粵港澳律師運動會今日（22日）舉行，終審法院首席法官張舉能表示，完善法治對於保障運動產業發展至關重要，需完善法律法規，應對體育產業發展。他指要促進香港與國際標準接軌、推動香港邁向國際體育樞紐、為體育產業的長遠發展奠定基礎。



終審法院首席法官張舉能。（夏家朗攝/資料圖片）

張舉能表示，專業體育運動成為龐大產業，完善法治對保障體育產業發展至關重要。他指出，隨運動產業發展，法律業界亦需發展，包括完善法律法規，以確保賽事公平及保護運動員權益等，需應對體育法律的複雜需求，譬如提供法律支援及爭議解決機制。

他認為體育與法治相類似，兩者均需公平公正。其中運動比賽公平公正可讓榮譽實至名歸，而法律公平公正可保障公眾權利，讓社會充滿信任及和諧。

律政司副司長張國鈞（盧翊銘攝）

張國鈞：延續粵港澳三地法律界體現法治的良好傳統

律政司副司長張國鈞致辭時表示，運動會有三層不同的意義。第一是，延續了粵港澳三地法律界體現法治的良好傳統。第二，是在香港啟德體育園的新場館舉行，今日法律界能夠率先享用香港最新和最先進的體育設施，可說法律界是「先拔頭籌」。第三，今屆運動會是香港律師會2025年運動法律盛事三大旗艦活動之一。

他指，近年體育產業發展蓬勃，對體育法律服務的需求與日俱增，政府亦正利用香港在法律和爭議解決方面的優勢，積極推動香港體育調解和仲裁的發展。