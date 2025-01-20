國安案定罪率高　張舉能：可讚律政司可話無公正　信法官依證據判

終審法院首席法官張舉能回應法庭至今處理的國安案件，絕大部分被告皆被定罪或認罪時指，可以有很多不同原因：「可以讚吓律政司係有強力證據案件才檢控，另一極端原因可以話香港無公正」。不過，他相信法院的同事皆按誓言行事，按舉證標準，在毫無合理疑點才定罪，一視同仁：「香港法官很專業，審理所有案件都是一樣的嚴謹，以法律證據為依歸。」他強調，重視對香港法治的承諾，沒有忘記初心。



被問到外國有人形容本港部分國安案被告是「政治犯」時，張舉能表示不評論「人哋嘅評論」，強調法庭上只有原告人和被告人，刑事案中只有控方和辯方。



張舉能被問及國安案定罪率高時，指可以讚律政司有強烈證據才提檢控（何夏怡攝）

張舉能今日（20日）出席完2025年法律年度開啟禮後會見傳媒，他先簡單覆述其在典禮上的演辭內容，包括在審理國安案時採用的法律原則與其他案件一樣，皆是無罪推論和舉證要達至毫無合理疑點，強調保障如一，及近期有多名海外非常任法官離職，他指部分人基於政治原因。

當被問及自與國安有關法例生效後，至今絕大多數國安案件被告皆被定罪或認罪，是否源於法官受部分國安法條文「綁手」所致，張舉能表示是否很多人被定罪，可以有很多解釋。

其中一個最明顯係讚律政司有強烈證據先去檢控，另一個極端原因，係香港無公正，全部都定罪，呢個係另一個原因。 終審法院首席法官張舉能

張舉能：法庭對所有案件一視同仁 沒有忘記初心

不過，他強調相信法院同事行事根據司法誓言，法官判案按證據、舉證標準決定，一定是毫無合理疑點才可以定罪，「至於係咪個個定晒罪、認晒罪，我唔能夠講點解認罪，唔係國安法先有，我唔猜測」，亦不評論被定罪的案件。但據他了解，國安案一定有人是被判無罪，控辯雙方都曾上訴，提醒公眾「唔可以睇嘢咁簡單，要睇判案理由。」他也不評論認罪的個案，強調在本港法庭上認罪的個案也不少。

被問到終審法院如何處理國安案件，張舉能重申法庭會對所有案件一視同仁，「香港法官很專業，審理所有案件都是一樣的嚴謹，以法律證據為依歸」，稱是對香港法治的承諾，強調沒有忘記初心。

2025年法律年度開啟典禮（廖雁雄攝）

強調海外非常任法官離任不影響運作

至於接連有海外法官離任是記者會上的焦點，被問及會否影響終審法院的案件聆訊，他表示根據規定，終院開庭須要4名常任法官加上1名非常任法官，非常任法官未必一定是海外法官，不過終院有足夠本地和海外法官應對終院每年案件數量，「基本上全部有海外非常任法官參與審案」，舉例一年五個「檔期」，即2月、4月、5月、9月、11月共有6個海外非常任法官來港參與案件。他強調，個別法官離任不會削弱本港法律制度，又呼籲本地具資歷的大律師加司法機構，應對未來挑戰。

對於海外非常任法官人數由最高峰15名，減至現時6個，會否損害香港普通法地位。張舉能說，現在本港的海外法官，完全足夠運作，「一年都用不到一次」。他又指，在現在地緣政治的環境下，請海外法官沒有以前那麼順利，因為外國傳媒給這些海外人士很多政治壓力，他們要考慮很多才會來香港做法官。不過，張舉能稱，對於現任海外法官繼續留任有信心。

籲易把海外法官離任原因「上綱上線」

至於海外非常任法官是否較以往招聘更難，並引述有人指部分離任法官是因為47人案判決，是否意味壓力來自國安法，張舉能表示不同人對不同事有不同看法，形容這是很正常，「任何一個群體、組合有唔同意見都好正常，法官唔例外」，故他認為如果有個別法官因為對政治情況看法而離任，「唔代表其他離任或唔續任法官都係相同睇法」。

張舉能又說部分離任終院法官年紀大，「有啲75歲退休先來香港」，故如果有人因為年紀原因而離任，「唔應該上綱上線，呀！一定有背後原因，唔合常理㗎咁樣。有啲話政治原因講到明，唔數得幾多個」，引述不少法官離任時都對司法獨立表明「絕對有信心」，惟他指「好多人聽咗等如無聽，或者當佢禮貌性咁講、佢唔係講真嘅」，希望傳媒平衡報道，當法官表達繼續留任，對香港司法相當有信心時，傳媒都應該「多啲報道」，包括個別海外法官抵住傳媒壓力來港，「你話佢幾相信我哋香港法治，幾相信香港司法獨立」，甚至部分人認為出任香港法官是一件「幾有意義嘅事」。