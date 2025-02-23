人大常委李慧琼擬就《民營經濟促進法》提建議　港企望投資有保障

全國人大常委會第十四次會議明日（24日）起一連兩日在北京舉行，將審議《民營經濟促進法》。全國人大常委李慧琼表示，會提出港人關注問題，因香港企業在內地投資佔相當比例，不少民營企業家希望《民營經濟促進法》能為商界提供保障。



全國人大常委李慧琼表示，香港企業在內地投資佔相當比例，希望《民營經濟促進法》提供保障。（蘇煒然攝）

李慧琼出發前往北京開會前，在機場會見傳媒。她說今次將是第二次審議《民營經濟促進法》，現時很多香港人到內地生活，包括工作、就業、投資等，內地法例對港人都重要，亦受不少港人關注。

上一次我收到民營企業家（反映），因為香港企業在內地投資佔相當比例，希望在內地經營更能發揮作用，有民營企業家跟我提到除了促進，亦希望法例做到保障。 全國人大常委李慧琼

至於兩會期間會否就中美關稅戰向中央提出意見，李慧琼表示要視乎審議的內容，暫時未就關稅問題提出議案，但相信大家都知道可能會有更多未必預計到的單邊行為，呼籲特區政府和商界做好準備。