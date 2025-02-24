公務員被批懶理工程延誤　發展局望改做事思維：唔需要管就唔好管

政府工務工程前期審批耗時長屢遭批評，立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會今日（24日）開會，政府指過去五個年度已完工的工程項目，平均延誤約兩個季度。科技創新界議員邱達根關注如何縮短審批流程，以便創科發展。發展局副局長林智文說，近一年來有著力改革流程，坦言要做到「唔需要管（的事情）就唔好管啦」。



政府過去五個年度，共有240項已結算的甲級工程，其中16項需追加共約30億元撥款。（視覺中國）

已完工項目平均延誤兩季

根據發展局提交立法會的文件，政府過去五個年度，共有240項已結算的甲級工程，其中16項需追加共約30億元撥款。會上，發展局指，追加撥款是因無法預計的情況，包括新冠疫情、惡劣天氣等。文件亦顯示，完工的工程項目平均延誤約兩個季度，項目延期導致超支備受關注。

科技創新界立法會議員邱達根希望加快工務工程前期審批流程（夏家朗攝）

邱達根憂審批慢礙北都發展

邱達根希望加快工務工程前期審批流程，舉例發展北部都會區的流程過於冗長，會為創科發展帶來巨大挑戰。「很擔心有興趣來香港發展的企業，等到土地推出，世界已經變了樣。」民建聯立法會議員陳恒鑌亦批評，部分官員不負責任，為了「穩陣」不敢自己做決定，而是留待開會時集體決定。

發展局副局長林智文指會檢視減少審批層數（廖雁雄攝）

林智文解釋，過往政府因各種原因著重把關，惟去年七月發展局已發出一份通告，提醒所有相關政府部門、人員，要用「促進者思維」去優化及改革流程，一年多以來推出一百項措施，做到「唔需要管（的事）就唔好管啦」。他亦指會檢視減少審批層數。

陳紹雄（黃浩謙攝）

選委界議員陳紹雄則認為，部分前線人員有不承擔責任、將責任向上推的傾向，認為「促進者思維」仍需時間推行。局方指，已指示部門舉行內部講座等，希望潛移默化地改變文化。