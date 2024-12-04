政府工務工程約15%項目遲動工　甯漢豪形容屬少數　解釋三大主因

政府工務工程由招標至動工一般需時六個月，發展局局長甯漢豪今天（4日）透露過去三年有約15%工程項目遲開展工程，主要原因包括需時諮詢法律意見、配合立法會會期、技術複雜或收到較多標書。



張欣宇（盧翊銘攝）

張欣宇關注部分工務工程遲遲未動工

本身的工程師的香港新方向新界北立法會議員張欣宇，向發展局提出書面質詢，提到立法會財務委員會批准撥款的工務工程中，部分項目執行進度緩慢，遲遲未有開展工程。

發展局局長甯漢豪。（盧翊銘攝）

政府工務工程約15%項目遲動工

甯漢豪解釋，一般而言工程公開招標需時1.5至2個月，截標評核要多2至2.5個月，提交上投標評審委員會尋求批准需時0.5至1個月，簽約移交工地展開工程要多0.5個月。換言之，工務工程由招標至動工，一般需時最多六個月。

甯漢豪證實過去三年有約15%工程項目遲開展工程，形容屬於少數。（發展局網站）

甯漢豪證實過去三年有約15%工程項目遲開展工程，形容屬於少數，主要原因包括評審標書時有關部門需向投標者澄清標書資料，有時需要諮詢法律意見確定標書有效，加上一部分工程項目審批需要配合立法會工務小組委員會及財委會的會期。再者，工程性質和技術如果複雜或收到較多標書時，便需要較長時間評標。