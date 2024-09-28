建造業私營工程量顯著下跌　工聯會促政府推進工務工程增開工機會

補充勞工優化計劃去年起接受申請，最新一輪（第五輪）今年7月接受申請，發展局審視多項因素後，決定今次申請將不會批出配額。香港建造業總工會理事長周思傑表示，本港去年工程量減少，特別是私人市場的工程量顯著下跌，加上輸入外勞，導致本地勞工工作量進一步減少。工聯會理事長黃國建議政府加快加推工務工程、舊樓維修等，以舒緩私營工程量不足導致工人無工開的情況。



工聯會就政府煞停新一輪建造業輸入勞工特別計劃提出意見。（馮子健攝）

個別行業失業率偏高

工聯會權益委員會主任丘燿誠指，個別行業失業率偏高，譬如建造業4.5%失業率，餐飲行業失業率5.1%。他指出，補充勞工優化計劃截至本年4月30日，批出1277宗，涉及逾8000名外勞。

此外，他指出建造業特別計劃4輪申請共輸入9731名外勞；運輸業特別計劃共輸入航空業5823名外勞、小巴928名外勞、客車890名外勞。至於輸入護理員方面2022年開放輸入外勞，3年計劃合共約8000名外勞。

香港建造業總工會理事長周思傑（左）。（馮子健攝）

周思傑：除非市道突然很旺 否則建造業在未來情況更差

香港建造業總工會理事長周思傑表示，現在進行中的工程都是由兩三年前報價開工，將會陸續完成，指出本港去年工程量減少，特別是私人市場的工程量顯著下跌，加上輸入外勞，導致本地勞工工作量進一步減少。他亦指出行內部分建築師沒有工作而需放無薪假，除非市道突然很旺，否則預料到2026/27年情況會更差。

此外，建造業最近面臨困境，周思傑指皆因部分工程埋尾與當初報價有出入，而承包商突然面臨財困，令近月都出現工潮，涉及3000萬元及300名工友，

對於建造業的外勞工作情況，周思傑稱，現時外勞主要在機場三跑工作，部分亦在醫院等政府工程工作。惟工會亦指出，接獲逾百宗外勞求助，有管理公司以僱主名義向外勞索取銀行卡並提款，更威脅指如向其他人報告事件，將會有後果。

各工會均分享業界困境。（馮子健攝）

疫情導致跨境車司機薪金下降 用中位數聘期外勞屬制度漏洞

運輸業困境方面，包括難以聘請本地工人。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照指，疫情期間不少客車停運，現時部分跨境司機已經離職，加上兩地剛通關時跨境車班次較少，甚至出現缺班情況，故當時司機薪金較低。

他指出，客車司機的外勞薪酬制定有漏洞，因為疫情導致跨境車需求少，司機薪金下降，而外勞薪金是業界薪酬中位數，故現時更難聘請本地司機。他又稱，考取商用車牌需時長，政府有責任調整，以便更多本地人入行。

汽車交通運輸業總工會小巴分會主任施毅鵬指，外勞來港工作壓力大，更出現僱主讓小巴司機加班一小時，僅補貼100元。

機場輸入外勞分擔工作，導致本地工人無超時工作津貼。（資料圖片）

機場工作收入不佳 本地人無意入行

民航工會李永富指，機場工友需要超時工作才能應付生活所需，惟大批外勞到機場導致本地工人沒有「補水」。他指，現時本地人見到機場工作收入不佳，加上輪班不固定、補貼不足則無意入行。

飲食業認為人手短缺情況得以紓緩

飲食業職工總會副主席余劍雄指，不少港人擔任澳門、新加坡有名飯店的管理層，認為要檢視為何未能挽留人才。他指，業界不少認為人手短缺情況已經得到紓緩，更指有廚房11個人工作但9個是外勞，亦有廚師因為僱主聘期外勞而被開除。

黃國（左二）認為要提高本地勞動參與率。（馮子健攝）

香港勞動參與率低

綜合多個工會所言，黃國提出多項建議，就建造業方面，他希望政府加快加推工務工程、舊樓維修，補充私營工程量不足。對於輸入勞工，他表示應因時制宜，行業缺人手引入外勞的審批要嚴格把關。

收入方面，例如跨境車司機中位數的基礎使用疫情最低價的工資、護理員工資偏低等，他認為均導致低價請人令本地勞工薪金減少；更表示要監管管理公司、中介以堵塞漏洞。

其次，他表示工會角色都未夠充分重視，特區要宏觀跟進，又指香港失業率低但勞動參與率同樣低，相比澳門就算輸入外勞，但當地都有64％的勞動參與率。

對於年尾的勞顧會選舉，黃國指現時工聯會勞顧會勞方委員林偉江有經驗，但金融、航運、貿易都希望有代表加入，工聯會都會整體考慮其意見，經商討後再作決定。