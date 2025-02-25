李家超：重視婦女工作　上半年推「友妳啟導」促進女性職場發展

行政長官李家超今日(25日）在慶祝婦女節的晚宴中表示，政府重視婦女工作，推動婦女多元發展，包括去年設立婦女事務專員，以及辦首屆家庭暨婦女發展高峰會等，大力賦能婦女同時發展事業及家庭。今年上半年將推出「友妳啟導」計劃，促進女性職場發展，為國家及香港巾幗力量注入更大動能。



李家超指政府重視婦女工作，推動婦女多元發展 （廖雁雄攝）

他又指，去年香港經濟不斷復蘇，積極融入國家發展大局，加強對外交流，經濟及社會發展取得新成就，進一步鞏固及穩定發展良好勢態。女性積極投身社會，在各行業貢獻智慧及力量，展現新時代女性風采。

李家超指政府重視婦女工作，推動婦女多元發展 （廖雁雄攝）

李家超表示，在香港，女性佔人口54%，是大多數，你們在各行各業都發揮重要力量。在他的管治團隊中，15位局長之中，有7位是女性，佔差不多半數，是歷屆問責班子之中最多女性。而作為各個政策局中最高級別公務員的常任秘書長，更有六成是女性。

李家超（中）指政府重視婦女工作，推動婦女多元發展 ，香港婦協主席何超瓊（左二）（廖雁雄攝）

李家超又指，上個學年，過半就讀獲大學教育資助委員會資助課程的學生為女性。在就業方面，越來越多女性從事不同專業範疇的工作，現時超過一半執業律師和註冊會計師為女性，亦有近四成的經理級別由女性擔任。

出席酒會的包括民政及青年事務局局長麥美娟、前行政長官林鄭月娥、兩名前特首夫人曾鮑笑薇和梁唐青儀、前律政司司長梁愛詩、前立法會主席范徐麗泰等。