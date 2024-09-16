李家超：巾幗不讓鬚眉　冀婦女繼續貢獻巾幗智慧貢獻國家

行政長官李家超表示，工商界婦女在積極融入國家發展大局，鞏固國際經貿網絡上有重要優勢，常言道「巾幗不讓鬚眉」，有信心婦女會繼續貢獻巾幗智慧，積極貢獻彰顯女性的重要地位。



9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會。（蘇煒然攝）

9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，出席的包括行政長官李家超。（蘇煒然攝）

李家超今天（16日）出席工商界婦女賀國慶午餐會上致辭時說，下月是中國成立75周年大日子，回看4分3個世紀以來的偉大征程，不僅見證中華民族騰飛繁榮，更見證國家始終為人民服務的初心。

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9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會。（蘇煒然攝）

9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，出席的包括前行政長官林鄭月娥（前排中）。（蘇煒然攝）

李家超說征程路上女性角色舉足輕重，不論在家庭或事業上，都對社會發展作出重大貢獻，女性佔香港整體人口54%，是推動社會發展的中流砥柱，去年有近4成經理級別工作由女性擔任，今年超過8成上市公司都至少有1名董事是女性，較3年前高出超過一成。他說政府重視婦女發展，女性在不同領域也有卓越成就，令人鼓舞。

9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，前行政長官林鄭月娥（左）與基本法委員會前副主任譚惠珠傾談。（蘇煒然攝）

9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，前行政長官林鄭月娥（左）與基本法委員會前副主任譚惠珠傾談。（蘇煒然攝）

李家超續說，香港和國家血脈相連，香港有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，要善用超級增值人和超級聯繫人的優勢，擔當引進來、走出去的角色，形容工商界婦女在積極融入國家發展大局，鞏固國際經貿網絡有重要優勢，引述坊間常言道「巾幗不讓鬚眉」，有信心婦女會繼續貢獻巾幗智慧，積極貢獻彰顯女性的重要地位。

前特首林鄭月娥、全國人大常委兼民建聯立法會議員李慧琼、前全國人大常委范徐麗泰、兩位基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠等有出席活動。